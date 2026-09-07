Programas de Bienestar superan el billón de pesos en inversión anual: Leticia Ramírez

Los programas de Bienestar del gobierno de México cuentan actualmente con una inversión social anual superior al billón de pesos, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, al destacar el alcance de los apoyos destinados a las familias mexicanas.

Podemos decir que, en la actualidad, los programas de Bienestar cuentan con una inversión social anual superior al billón de pesos, es decir, un millón de millones de pesos, para garantizar el apoyo a las familias mexicanas”, señaló la funcionaria.

Ramírez destacó que más de 4 millones de mexicanos reciben actualmente alguno de los programas de Bienestar, los cuales, afirmó, representan una de las principales formas mediante las que el gobierno de México expresa su compromiso con la población.

La funcionaria resaltó que esta inversión permite mantener los distintos programas sociales dirigidos a diversos sectores de la población y garantizar que los apoyos lleguen directamente a las familias beneficiarias.

Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, presentó un desglose de los principales programas y apoyos que ha otorgado la dependencia, en el marco del Segundo Informe de Gobierno.

La funcionaria destacó que la pensión para adultos mayores es un derecho constitucional, por lo que todas las personas de 65 años en adelante tienen acceso a este apoyo.

Entre los principales programas y acciones impulsados por la Secretaría de Bienestar destacan:

Pensión Mujeres Bienestar: beneficia a 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben 3 mil 100 pesos bimestrales.

2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben 3 mil 100 pesos bimestrales. Salud Casa por Casa: ha realizado 23 millones de visitas domiciliarias para atender a adultos mayores y personas con discapacidad.

23 millones de visitas domiciliarias para atender a adultos mayores y personas con discapacidad. Sembrando Vida: cuenta con 445 mil sembradoras y sembradores, quienes reciben un apoyo de 6 mil 450 pesos mensuales.

445 mil sembradoras y sembradores, quienes reciben un apoyo de 6 mil 450 pesos mensuales. Programa de Emergencia Social o Natural: ha beneficiado a 100 mil familias , con una inversión de 7 mil 426 millones de pesos para atender a la población afectada por situaciones de emergencia.

100 mil familias 7 mil 426 millones de pesos Centros de Atención para Migrantes: han brindado atención a 197 mil personas migrantes.

La mandataria envió un saludo y agradecimiento a los cerca de 29 mil servidores públicos que realizan estas tareas en diferentes regiones del país. Presidencia

Sheinbaum reconoce a los Servidores de la Nación

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo que realizan diariamente las y los Servidores de la Nación, quienes participan en las labores de atención directa a las comunidades y en la operación de distintos programas sociales.

La mandataria envió un saludo y agradecimiento a los cerca de 29 mil servidores públicos que realizan estas tareas en diferentes regiones del país.

Son 29 mil, que les enviamos un saludo y agradecimiento. Ellos realizan las actividades de credencialización para todos los programas… ayudan también a las asambleas de las comunidades indígenas y apoyan a los servidores de la salud que van Casa por Casa, 29 mil servidoras y servidores que trabajan todos los días para ayudar al pueblo de México”, expresó.

De acuerdo con la Presidenta, el trabajo de este personal va más allá de la entrega o incorporación a los programas sociales, pues también participa en procesos de credencialización, asambleas en comunidades indígenas y acciones de apoyo a las brigadas de salud que recorren los hogares.

Con ello, el gobierno de México destacó tanto el tamaño de la inversión destinada a los programas de Bienestar como la labor del personal encargado de acercar estos apoyos y servicios a las comunidades del país.