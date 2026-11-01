Profepa ordena necropsia y los estudios para esclarecer la muerte del delfín Mincho

El delfín Mincho, cuya historia impulsó el movimiento contra el cautiverio de mamíferos marinos en México, murió en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La empresa notificó a la autoridad ambiental sobre el fallecimiento del ejemplar, de 37 años, quien padecía una enfermedad grave.

Este delfín, de 37 años, sufría una enfermedad grave”, informó la Profepa a través de sus redes sociales.

Tras conocer el deceso, la dependencia ordenó a la empresa realizar de manera inmediata una necropsia y estudios complementarios para determinar las causas de la muerte.

La Procuraduría precisó que “los resultados y las circunstancias de la muerte se darán a conocer una vez que concluyan los dictámenes técnicos correspondientes”.

Profepa ordena necropsia para esclarecer muerte de Mincho

La muerte del delfín ocurre en medio de la preocupación por las condiciones de salud de los ejemplares que permanecían en Dolphin Connection Cancún, un delfinario clausurado en Quintana Roo.

La Profepa había documentado previamente un panorama preocupante en las instalaciones. En un reporte publicado el 14 de agosto, la autoridad ambiental describió como “crítica” la salud de nueve delfines que permanecían en el predio.

Entre ellos se encontraba Mincho, quien padecía un carcinoma en la lengua, de acuerdo con la información difundida sobre su estado de salud.

La necropsia ordenada por la Procuraduría permitirá determinar si la enfermedad que padecía estuvo relacionada directamente con su fallecimiento, así como establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Hasta que concluyan los análisis técnicos, las causas de la muerte permanecen pendientes de confirmación oficial.

La muerte del delfín ocurre en medio de la preocupación por las condiciones de salud de los ejemplares que permanecían en Dolphin Connection Cancún. Profepa

Mincho sufrió un accidente durante un espectáculo en 2020

La historia de Mincho se convirtió en un referente del movimiento por la protección de los delfines en México luego de que, en noviembre de 2020, sufriera un grave accidente durante una presentación acrobática.

El ejemplar se golpeó contra una plancha de concreto, incidente que marcó el inicio de una campaña para exigir mejores condiciones de vida y el fin de la utilización de delfines en espectáculos.

Su caso adquirió relevancia nacional y se convirtió en uno de los principales argumentos de organizaciones defensoras de los animales para impulsar cambios en la legislación sobre mamíferos marinos.

La reforma a la Ley General de Vida Silvestre, aprobada en 2025, buscó poner fin al uso de estos animales en espectáculos y establecer nuevas condiciones para su manejo y protección.

Sin embargo, a más de un año de su aprobación, Mincho continuaba en cautiverio, en instalaciones que habían sido clausuradas y que, según los reportes difundidos, carecían de condiciones adecuadas, como áreas de sombra.

Más de 300 delfines enfrentan incertidumbre

La muerte de Mincho vuelve a poner sobre la mesa la situación de los mamíferos marinos que permanecen en cautiverio en México, particularmente aquellos alojados en delfinarios que dejaron de operar bajo el modelo de espectáculos.

En agosto pasado, Excélsior reportó que más de 300 delfines en el país podrían encontrarse en condiciones de abandono tras la aprobación y la lenta implementación de la reforma a la Ley General de Vida Silvestre.

Mariel Tejeda Bravo, directora de Empty the Tanks México, advirtió sobre los obstáculos que enfrentan las medidas de protección debido a los recursos legales promovidos por algunos delfinarios.

El gran problema es esta evasión de responsabilidad que están teniendo los delfinarios en ampararse en tribunales, en ampararse en la Suprema Corte porque no les parece la ley, porque no les conviene y porque no quieren hacer ningún tipo de inversión en infraestructura para mejorar la vida de estos animales que les han dado tanto”, declaró a Excélsior.

La activista señaló que su organización documentó seis Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) que promovieron amparos contra la nueva legislación.

Según Tejeda Bravo, “la situación sigue siendo casi lo mismo, a excepción de que ya no los pueden montar”.

Delfines de Dolphin Connection Cancún en estado crítico

El caso de Mincho también evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades ambientales para garantizar el bienestar de los animales que permanecen en instalaciones de manejo de vida silvestre.

El reporte de la Profepa sobre Dolphin Connection Cancún señaló que nueve delfines presentaban condiciones de salud críticas, lo que generó preocupación entre organizaciones defensoras de los mamíferos marinos.

La muerte de Mincho ocurre mientras continúa la discusión sobre el destino de los ejemplares que permanecen en cautiverio, así como sobre las responsabilidades de las empresas que los mantienen bajo su resguardo.

Las autoridades deberán determinar las causas del fallecimiento y establecer si existen elementos que requieran acciones adicionales dentro de sus atribuciones.