A proceso excomisario de la extinta Policía Federal

La Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba contundentes para obtener vinculación a proceso en contra de Raúl Campos Espinoza, excomisario Jefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal, al momento de los hechos por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con la investigación, en septiembre de 2017, Campos Espinoza como servidor público federal, probablemente participó en la desaparición de una víctima. Luego de los trabajos de investigación efectuados, se logró cumplimentar orden de aprehensión en su contra en La Piedad, Michoacán.

Por estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la investigación complementaria, toda vez que fue ampliada.