Pipa se queda sin frenos y se impacta contra varios vehículos en la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos

Un fuerte accidente registrado este sábado obligó al cierre total de la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos, a la altura de la caseta fitosanitaria de La Venta, en los límites de Tabasco y Veracruz. El hecho generó una amplia movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, además de un intenso tráfico en la zona.

El gobierno de Tabasco informó a través de sus canales oficiales que la circulación quedó suspendida en ambos sentidos y exhortó a los automovilistas a mantenerse atentos a las actualizaciones.

“Se informa a la ciudadanía que la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos se encuentra cerrada a la altura de La Venta debido a un accidente registrado en la zona”, señaló en un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con la Guardia Nacional, el siniestro ocurrió en dirección a Villahermosa, en inmediaciones de la localidad de Cangrejera, municipio de Huimanguillo. Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran escenas de gran impacto: varios vehículos envueltos en llamas y una densa cortina de humo elevándose sobre el cielo tabasqueño.

Las primeras versiones apuntan a que una pipa cargada con combustible habría perdido el control e impactado contra unidades estacionadas a un costado de la carretera, lo que habría provocado la explosión y el incendio posterior.

Víctimas y versiones extraoficiales

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la existencia de víctimas mortales. Sin embargo, versiones extraoficiales señalan que podría haber múltiples personas fallecidas, además de daños materiales de consideración. La falta de información oficial ha generado incertidumbre entre los habitantes y conductores que transitaban por la zona.

La Guardia Nacional y autoridades estatales mantienen el operativo en la zona, mientras se realizan labores de control del fuego y retiro de las unidades siniestradas. El cierre de la carretera ha afectado la movilidad entre Tabasco y Veracruz, una de las rutas más importantes para el comercio y el tránsito regional.