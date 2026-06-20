Prevención de incendios debe ser prioridad para proteger los bosques: Partido Verde

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma impulsada por el Partido Verde para reforzar las acciones preventivas en las zonas forestales. Jesús Sesma Suárez, dirigente de dicha organización política en la capital, destacó que este cambio legal representa un avance fundamental para la protección de los ecosistemas locales ante los siniestros que anualmente destruyen miles de hectáreas de áreas naturales en el país.

La nueva legislación incorpora controles más estrictos para la realización de fogatas en zonas de conservación, al ser identificadas como una de las causas principales de emergencias ambientales causadas por descuidos humanos. Sesma Suárez advirtió que conductas cotidianas como abandonar brasas encendidas, arrojar colillas de cigarro o tirar residuos sólidos en los bosques constituyen riesgos críticos que desencadenan graves afectaciones ecológicas.

Asimismo, el también diputado con licencia puntualizó que el impacto de los incendios forestales va más allá del daño directo a la flora y la fauna silvestres. Estas situaciones implican un elevado costo económico y operativo para las instituciones públicas, las cuales deben destinar recursos significativos para la atención de emergencias, el combate al fuego y los posteriores trabajos de restauración ambiental.

Finalmente, Sesma Suárez enfatizó que la conservación forestal requiere de la participación conjunta entre autoridades y ciudadanía. Por ello, hizo un llamado urgente a consolidar una cultura de prevención que dote a la ciudad de mejores herramientas para preservar el patrimonio natural.