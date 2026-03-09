Entregan reconocimientos por los 100 años de la educación Secundaria en México

En el marco de los 100 años de la Educación Secundaria en México se llevó a cabo la entrega de reconocimientos en la escuela secundaria número 4 “Moisés Sáenz”, donde el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Pedro Moctezuma Barragán, presidieron este magno evento.

Bueno hoy honramos que hace un siglo un grupo de maestros y maestras mexicanos imaginaron que se necesitaba un puente entre la primaria y el bachillerato, entre la infancia escolar y la juventud que se prepara para el mundo , aquel sueño pedagógico que abraza estas dos etapas de la vida celebra 100 años de historias extraordinarias”, externó.

El titular de la SEP señaló que se tiene el 98 por ciento de aprovechamiento en la educación secundaria en el país y aún así 400 mil estudiantes siguen abandonando este nivel educativo cada año.

Derivado de lo anterior, el funcionario externó que ese es un mensaje muy poderoso de los adolescentes hacia las autoridades y puntualizó que tienen que evitar que ningún estudiante adolescente de secundaria la abandone.

Para eso tenemos la beca Rita Cetina que estoy seguro que ayudará a disminuir mucho ese abandono pero es tiempo de que replanteemos de qué reformulamos que alguna vez Moises Sáenz pensó, ¿cuál es la mejor educación que necesitan ahora nuestros adolescentes en ese paso entre la infancia y la juventud?, por eso le he pedido a la subsecretaria Noemí Juárez a que convoquemos a ésta discusión en la celebración de este siglo dejemos como legado un nuevo planteamiento en la educación secundaria que asegure un nuevo porvenir de nuestros niños y niñas”, manifestó.

Cabe señalar que durante la celebración de los 100 años se entregaron varios reconocimientos a maestros y alumnos quienes participaron en el concurso del libro de los 100 años de este nivel educativo nacional.

