La prestigiosa final del U.S. Open Polo Championship® cierra una temporada récord de polo

U.S. Polo Assn. , la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), puso el broche final a la temporada estadounidense de polo con un emocionante desenlace, ya que la final del U.S. Open Polo Championship® 2026 ocupó el centro de atención el 26 de abril en el USPA National Polo Center, en el condado de Palm Beach, Florida. Disputado en el icónico U.S. Polo Assn. Stadium Field, el torneo más prestigioso del polo estadounidense ofreció una competición internacional de élite, una amplia difusión global a través de ESPN y una vibrante experiencia de domingo que campeonato que resonó tanto dentro como fuera del campo ante una asistencia récord.

El tercer y último capítulo de la serie de tres torneos Gauntlet of Polo® reunió a 11 equipos de primer nivel y a muchos de los jugadores más destacados del deporte, incluidos figuras de 10 goles como Adolfo y Poroto Cambiaso, Hilario Ulloa, Tomas Panelo y Jeta y Barto Castagnola. Otros talentos destacados incluyen a Jesse Bray (7 goles), Lorenzo Chavanne (7 goles), Mackenzie Weisz (6 goles), Rufino Merlos (6 goles), Nico Escobar (6 goles) y Timmy Dutta (4 goles), entre otros. Tanto estrellas emergentes como competidores experimentados, junto con sus caballos, contribuyeron a una temporada altamente competitiva que culminó en una final que ofreció algo para todos.

Para ampliar el alcance global del evento, la final del U.S. Open Polo Championship volvió a emitirse en plataformas de ESPN, con el legendario comentarista Chris Fowler como anfitrión por segundo año consecutivo, junto a Kenny Rice, el miembro del Salón de la Fama del Polo Adam Snow y Karl Ude-Martinez. La retransmisión, también disponible a través del YouTube de Global Polo , lleva la emoción del U.S. Open Polo Championship a una audiencia mundial.

Final del U.S. Open Polo Championship® de un vistazo:

• Enfrentamiento final: Pilot (#1 Curtis Pilot - 0, #2 Mackenzie Weisz - 6, #3 Lorenzo Chavanne - 7, #4 Camilo ‘Jeta' Castagnola - 10) vs. BTA (#1 KC Krueger - 1, #2 Steve Krueger - 5, #3 Tomas Panelo - 10, #4 Ignacio ‘Nachi' Viana - 7)

• Fecha: 26 de abril de 2026

• Ubicación: USPA National Polo Center, Wellington, Florida, en el U.S. Polo Assn. Stadium Field

• Resultado final: 15 (Pilot) - 10 (BTA)

• MVP: Lorenzo Chavanne (Pilot)

• Mejor caballo de juego: Open Texas, montado por Lorenzo Chavanne

• Mejor caballo de juego, criado en Argentina: Open Silaba, montado por Lorenzo Chavanne

• Premio a la deportividad U.S. Polo Assn., presentado por YETI: Steve Krueger (BTA)

• Skeeter Johnston – Patrocinador del año: KC Krueger (BTA)

• Beneficiarios benéficos: Polo Training Foundation (Pilot) y Museum of Polo & Hall of Fame (BTA)

• Retransmisión: plataformas ESPN (presentado por Chris Fowler con Kenny Rice, Adam Snow y Karl Ude-Martinez) y YouTube de Global Polo

• Momentos destacados del partido: Pilot controló el ritmo desde el chukker inicial, manteniendo una sólida ventaja de varios goles que se amplió a cinco goles a mitad del tercer chukker. A pesar de la desventaja, BTA se reorganizó en el descanso y protagonizó una notable remontada, reduciendo la diferencia a un solo gol en la segunda mitad. Sin embargo, Pilot nunca cedió el control, respondiendo con precisión para frenar el impulso rival y reconstruir su ventaja. En el chukker final, Pilot añadió dos goles más para asegurar una victoria por 15-10 y lograr títulos consecutivos tras la USPA Gold Cup®. Lorenzo Chavanne y Camilo ‘Jeta' Castagnola lideraron la anotación, con siete goles cada uno en una destacada actuación ofensiva en la final del U.S. Open Polo Championship®.

El domingo, el equipo BTA hizo historia con su primera aparición en una final del U.S. Open Polo Championship®, con un dúo formado por marido y mujer compitiendo juntos. El partido también marcó un momento significativo para el deporte, con la jugadora de BTA debutando en el U.S. Open Polo Championship, siendo la primera mujer en alcanzar la final desde que Gillian Johnston ganó el torneo en 2002, reflejando el formato único del deporte en el que hombres y mujeres compiten juntos en el campo. El equipo Pilot llegó a la final con gran impulso, buscando títulos consecutivos tras su victoria en la USPA Gold Cup 2026.

Como marca deportiva oficial de la USPA, la presencia de U.S. Polo Assn. se dejó sentir durante todo el prestigioso torneo, desde equipar a los equipos con el icónico logotipo de los Double Horsemen de la marca, así como a todo el personal del NPC, hasta la creación de experiencias inmersivas para los aficionados en todo el recinto. La marca también reforzó su compromiso con el deporte del polo y su comunidad mediante donaciones benéficas a múltiples organizaciones relacionadas con el polo y el mundo ecuestre seleccionadas por los equipos finalistas en todos los torneos de la temporada.

"Desde una temporada récord en el USPA National Polo Center hasta una de las finales de campeonato más esperadas en el deporte del polo, el U.S. Open Polo Championship® sigue elevando el nivel de nuestro deporte en Estados Unidos y en todo el mundo", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la empresa que gestiona la marca multimillonaria U.S. Polo Assn.

Más allá de la competición, el U.S. Open Polo Championship ofreció un ambiente vibrante centrado en el entretenimiento que conectó tanto con aficionados veteranos como con nuevas audiencias. La leyenda del tenis Bob Bryan, de los Bryan Brothers, realizó el lanzamiento ceremonial de moneda, mientras que la artista emergente de Nashville Abbey Cone interpretó el himno nacional.