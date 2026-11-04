Presidenta descarta reunión con Grecia Quiroz por etapa electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó un encuentro con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al considerar que se está en época electoral y que los asuntos relacionados al homicidio de su esposo, Carlos Manzo, se atienden con las autoridades de seguridad.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo, señaló que la alcaldesa está en contacto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como el comandante de la zona con la Guardia Nacional.

Ya estamos en periodo de elecciones. Entonces, la presidenta municipal tiene relación con en el tema de seguridad, con el secretario de seguridad, con el comandante de la zona y con la Guardia Nacional. Se ha estado apoyando en diferentes temas”, declaró.

La mandataria federal aseguró que el gabinete de seguridad y la fiscalía estatal han trabajado para el esclarecimiento del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre de 2025.

Hay avances sumamente relevantes en los que se trabajó durante todo este año y en su momento se fueron informando. Y a la parte política, pues ya es otro tema. Lo importante es seguir apoyando a los habitantes de Uruapan y el esclarecimiento del homicidio de Carlos Manzo”, señaló.

Sobre la petición de Grecia Quiroz para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación, la Presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que es la misma FGR quien lo debe decidir; sin embargo, aclaró que la Fiscalía General de la República junto con el gabinete de Seguridad Nacional han estado colaborando permanentemente con la Fiscalía General del Estado de Michoacán.