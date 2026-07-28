Portafolio técnico de Química Apollo fortalece la operación del sector energético

La operación de una planta industrial rara vez depende de una sola solución química. A lo largo de un mismo proceso conviven distintos retos: el desgaste que provoca la corrosión en tuberías y equipos, la formación de incrustaciones y ensuciamiento que reduce la eficiencia de los sistemas, la necesidad de tratar el agua que forma parte del círculo de operación, y la exigencia constante de que cada uno de esos procesos funcione sin interrupciones. Química Apollo ha construido, a lo largo de más de cuatro décadas, un portafolio técnico diseñado para responder a esa complejidad de forma integral.

El control de corrosión, incrustación y ensuciamiento es una de las líneas centrales de ese portafolio. Estos fenómenos, comparten un mismo riesgo: si no se controlan a tiempo, comprometen la vida útil de la infraestructura y elevan el costo de mantenimiento de forma significativa. Química Apollo desarrolla formulaciones específicas para inhibir estos procesos en sistemas de producción, refinación y transporte, adaptadas a las condiciones particulares de cada instalación.

A esta línea se suma el tratamiento de agua industrial, un área que ha cobrado especial relevancia conforme las plantas de proceso enfrentan mayor presión por operar con eficiencia hídrica. Química Apollo diseña esquemas de tratamiento que permiten a sus clientes optimizar y reusar el agua dentro de sus procesos, desde el acondicionamiento inicial hasta la recuperación de corrientes que de otra forma se perderían.

El portafolio se completa con sistemas de dosificación química y la formulación de productos a la medida, capacidades que permiten que cada solución no se aplique de forma aislada, sino como parte de un esquema pensado para el proceso completo de cada cliente. Esta integración es, en buena medida, lo que distingue a un proveedor técnico de uno que simplemente suministra insumos.

Con una trayectoria de más de 4 décadas, Química Apollo ha probado ese portafolio en escenarios industriales muy distintos entre sí, lo que ha convertido su capacidad de adaptación en una de sus principales fortalezas operativas frente a un sector que exige soluciones específicas y no genéricas.