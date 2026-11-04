Detienen al “Panda”, presunto líder regional del CJNG en Veracruz

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) detuvieron a Samuel De la Cruz Anaya, alias “Panda”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Coatzacoalcos, Veracruz, informó el Gabinete de Seguridad a través de un mensaje en su cuenta de X.

Las investigaciones establecen que la célula encabezada por De la Cruz Anaya tiene presencia en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán, Veracruz.

La Marina informó que, mediante labores de inteligencia naval y seguimiento de información, tuvo conocimiento de sus actividades, presencia delictiva y áreas de operación de El Panda en la región sur de Veracruz.

Al momento de su captura, De la Cruz Anaya se encontraba en posesión de 398 mil pesos en moneda nacional, un vehículo, teléfonos celulares, entre otros objetos.

El Gabinete de Seguridad informó en su cuenta de X que El Panda cuenta con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y está relacionado con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible.

El Gabinete de Seguridad indicó que, como parte de la estrategia de seguridad para ese municipio veracruzano, hasta la fecha se ha detenido a 163 presuntos responsables de algún delito y se ha generado una afectación económica millonaria para los grupos delictivos que operan en la región.

“Esta detención forma parte de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, mediante la cual se ha detenido a 163 personas y se ha generado una afectación económica estimada en 40 millones de pesos a estas organizaciones.