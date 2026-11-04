Crisis que vive el INE debilitó la confianza pública en la institución: Coparmex

El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que la crisis que vive el Instituto Nacional Electoral (INE) debilitó la confianza pública en una institución construida con décadas de lucha y participación ciudadana para garantizar una autoridad autónoma, independiente, plural y confiable.

En un posicionamiento, en el marco del Encuentro Nacional Coparmex, expuso que la renuncia de la presidenta del INE y sus colaboradores no resuelve la crisis, por lo que se necesitan controles internos y contrapesos que garanticen la autonomía e independencia del organismo electoral.

La confianza ciudadana es el principal respaldo de una autoridad electoral: sin ella, no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad”, dijo Juan José Sierra Álvarez.

Desde la ciudad de León, Guanajuato, el líder patronal llamó a atender esta crisis con responsabilidad democrática y visión de Estado, mediante fortalecer al INE y recuperar la confianza ciudadana; así como garantizar una presidencia del INE legítima e independiente.

Para ello, Coparmex propone ocho acciones que refuercen la credibilidad e imparcialidad.

Entre las propuestas destacan las de tener investigaciones rápidas, transparentes y sin excepciones.

También proponen vigilancia y rendición de cuentas para fortalecer los mecanismos de control, transparencia y supervisión, incluido el Órgano Interno de Control del Instituto.

Otra de las propuestas es recuperar la colegialidad y los contrapesos del INE.

Así como crear un Comité Técnico de Evaluación independiente para la elección de la nueva presidencia del INE, este comité debe estar integrado conforme al procedimiento constitucional por perfiles de reconocida solvencia profesional, sin conflictos de interés ni vínculos partidistas que comprometan su imparcialidad y la confianza en el proceso y resultados, pero sobre todo, con el consenso del conjunto de fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Finalmente, José Sierra llamó a garantizar una dirigencia del INE autónoma e independiente y de alto nivel profesional

México necesita una persona con experiencia electoral, capacidad técnica, integridad probada, interlocución e independencia de criterio”, expresó Sierra.

ASF investigará 25 años de contratos del INE y OPLE

Por Joseph Na’a

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió las investigaciones sobre las contrataciones de las autoridades electorales y anunció una revisión histórica de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La fiscalización abarcará 25 años de compras y contratos para identificar posibles irregularidades, concentración de proveedores, esquemas de subcontratación y prácticas que pudieran afectar el manejo de los recursos públicos.

La decisión contempla tres líneas de trabajo, investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE, además de la revisión del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.

De acuerdo con la ASF, las indagatorias derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a distintas entidades federativas, donde se identificaron indicios de posibles anomalías en operaciones relacionadas con las autoridades electorales.

Uno de los principales objetivos será reconstruir el historial de adquisiciones del sistema electoral mexicano entre 2000 y 2025.

El análisis permitirá identificar cómo evolucionaron las contrataciones, qué empresas concentraron los contratos y si existieron patrones de operación que pudieran apuntar a prácticas contrarias a la legalidad.

La investigación también examinará las relaciones comerciales entre grupos empresariales, proveedores y servidores públicos, para determinar si hubo mecanismos que limitaron la competencia en las licitaciones o favorecieron a determinadas compañías.