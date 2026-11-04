La UAG anuncia relevo en su Rectoría y reafirma su visión rumbo al centenario

La Universidad Autónoma de Guadalajara, a través del Consejo Universitario, informa que, a partir de este día, el Maestro Juan Carlos Leaño del Castillo asume la Rectoría, dando continuidad a un proyecto educativo de más de nueve décadas, comprometido con la excelencia académica, la formación integral y el servicio a México.

La UAG expresa su profundo reconocimiento al Licenciado Antonio Leaño Reyes, quien concluye su gestión como rector, por su liderazgo, dedicación y contribución al fortalecimiento de la institución. Su labor forma parte de un legado construido por generaciones de universitarios que han hecho de la educación una misión de vida.

En esta nueva etapa, el Lic. Antonio Leaño Reyes continuará vinculado a la Universidad como Rector y Consejero a la rectoría, con carácter vitalicio, aportando su experiencia y visión al proyecto institucional.

El relevo en la Rectoría representa un paso de continuidad y renovación. La UAG mantiene firmes los principios que le dieron origen y fortalece su capacidad para responder a los desafíos de la educación, los avances tecnológicos y las necesidades de las nuevas generaciones.

Al asumir esta responsabilidad, el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo encabezará los esfuerzos para seguir elevando la calidad académica, impulsar la innovación, ampliar la vinculación nacional e internacional y consolidar una experiencia universitaria centrada en el desarrollo de sus estudiantes.

Con la mirada puesta en su centenario en 2035, la Universidad continuará construyendo sobre sus fortalezas y abriendo nuevas oportunidades para su comunidad, con una convicción que une su historia con su futuro: formar personas capaces de transformar positivamente su entorno, con conocimiento, valores y sentido humano.

La UAG convoca a estudiantes, profesores, colaboradores, egresados y aliados a acompañarles en esta nueva etapa y a seguir haciendo suyo un proyecto que trasciende a las personas y se fortalece con la contribución de todos.