Poligrama consolida su liderazgo con tres premios en los Reed Latino Awards 2026

Ciudad de Panamá. Poligrama, firma mexicana especializada en investigación de opinión pública, inteligencia política y estrategia electoral, obtuvo tres reconocimientos en los Reed Latino Awards 2026, una de las premiaciones más relevantes de la industria de la consultoría y comunicación política en América Latina.

Entre los galardones destaca el de Mejor Agencia de Investigación Cualitativa, reconocimiento que distingue el trabajo de Poligrama en el estudio, análisis e interpretación de las percepciones, motivaciones y comportamientos ciudadanos, elementos fundamentales para comprender los escenarios políticos y electorales.

La firma también fue premiada en la categoría Mejor Trabajo de Investigación Sociodemoscópica a través de Nuevas Tecnologías, por la incorporación de herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras al análisis de la opinión pública.

El tercer reconocimiento correspondió a Mejor Campaña General en Redes Sociales para la Consolidación de un Partido Político, obtenido por un proyecto desarrollado en Latinoamérica.

Estos resultados reflejan la capacidad de la firma para participar en distintas disciplinas de la consultoría política, desde la investigación y generación de conocimiento hasta el diseño y ejecución de estrategias de comunicación en escenarios internacionales.

“En esta industria, la reputación no se construye con lo que uno dice de sí mismo, sino con el trabajo que hace y los resultados que entrega. En Poligrama tenemos claro que nuestra responsabilidad no es solamente generar datos, sino producir información confiable que permita tomar mejores decisiones. Estos reconocimientos nos enorgullecen porque son consecuencia de una forma de trabajar basada en el rigor, la innovación y el compromiso con nuestros clientes”, señaló Patricio Morelos, director de Poligrama.

La edición 2026 de los Reed Latino Awards también destacó por la presencia de Poligrama entre los nominados en diversas categorías de investigación, consultoría, estrategia gubernamental y comunicación política, ampliando el alcance de su participación en la industria latinoamericana.

Encabezada por Patricio Morelos, Héctor Zuno, Gybram Vásquez y Gabriela Avendaño, Poligrama ha consolidado un equipo multidisciplinario y un modelo de trabajo que integra investigación cuantitativa y cualitativa, análisis político, herramientas tecnológicas y estrategia electoral. Esta combinación de especialidades permite a la firma comprender los cambios en la opinión pública, interpretar escenarios políticos y generar inteligencia estratégica para la toma de decisiones.

Con estos tres galardones, Poligrama fortalece su posicionamiento como una firma mexicana con proyección internacional, reconocida tanto por la calidad de su investigación como por su capacidad para transformar información en inteligencia estratégica.