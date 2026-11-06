Abaten al líder del Cártel Nuevo Imperio; EU lo acusó de proteger a capo exatleta

Edgar Aarón Vázquez, alias El General, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio, vinculado al Cártel de Sinaloa, fue abatido por agentes federales, en Naucalpan, Estado de México, durante un operativo para su captura, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que El General era señalado como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, agente de la SSPC, asesinado en julio de 2024 y era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en noviembre de 2025 por brindar protección en México a Ryan James Wedding ­—el exatleta olímpico canadiense acusado de narcotráfico—, y de utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal.

En el operativo para cumplir con la orden de aprehensión, elementos de la SSPC fueron agredidos con disparos de arma de fuego y falleció uno de los presuntos cómplices del líder delincuencial.

De acuerdo con información de inteligencia, Vázquez Alvarado fue integrante de corporaciones policiacas en México y al salir de las mismas utilizó una red de contactos institucionales y de inteligencia para consolidar operaciones delictivas; de esta forma brindó protección logística a grupos criminales.

En tanto, se informó que Luis Benítez Alcántara, juez mexicano, fue detenido el domingo en Colombia, señalado por EU de recibir dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación bajo fianza del segundo al mando de Ryan James Wedding.

Operativo en Naucalpan Especial

Abaten a capo en Edomex tras atacar a agentes; operativo en Naucalpan

Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias El General, líder del Cártel Nuevo Imperio, estaba ligado al homicidio del agente Milton y al exatleta olímpico Ryan James Wedding.

Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias El General o El Lic, señalado como presunto líder fundador del Cártel Nuevo Imperio, vinculado al Cártel de Sinaloa, fue abatido por agentes federales durante un operativo para su captura, en Naucalpan, Estado de México, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

En el enfrentamiento, además de El General, también fue abatido uno de sus presuntos cómplices, informó el Gabinete de Seguridad.

Harfuch detalló en un mensaje en su cuenta de X, que los elementos de la dependencia a su cargo fueron agredidos a balazos, al momento de cumplimentar la orden de captura.

En el Estado de México, compañeros de @SSPCMexico fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión, por delincuencia organizada, contra Edgar Aarón “N”, alias El General o El Lic, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, con operaciones en el Estado de México, Morelos y la CDMX. Al repeler la agresión, este sujeto falleció”, indicó el secretario federal.

En su mensaje detalló que Vázquez Alvarado era investigado por diversos delitos en México, mientras que autoridades de Estados Unidos lo sancionaron por brindar protección a Ryan James Wedding, el exatleta olímpico canadiense acusado de narcotráfico.

“Era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El 19 de noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EU, que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal”, explicó.

Agregó que está relacionado como autor intelectual del asesinato del agente de la SSPC Milton Morales Figueroa, cometido en julio de 2024.

“Las investigaciones lo señalan como el autor intelectual del homicidio de nuestro compañero Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024.

No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la CDMX y de nuestro país. Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen”, expresó.

De acuerdo con información de inteligencia, Vázquez Alvarado fue integrante de corporaciones policiacas en México y al salir de las mismas utilizó una red de contactos institucionales y de inteligencia para consolidar operaciones delictivas; de esta forma brindó protección logística a grupos criminales.

Se le señala como líder fundador del Cártel Nuevo Imperio, vinculado al Cártel de Sinaloa; estableciéndose en el Valle de México, en donde disputó con otros grupos las plazas de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, en el Estado de México, y en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Con información de Ángeles Velasco