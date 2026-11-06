ASF detecta vínculos entre proveedoras y personas del INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó vínculos entre empresas proveedoras y personas relacionadas con el INE, entre ellas un extrabajador del instituto que figura como apoderado de una de las firmas, de acuerdo con el “mapa de relaciones de investigación” que difundió el órgano fiscalizador.

La ASF explicó que los hallazgos forman parte de los trabajos que realiza y que fueron informados previamente a los entes públicos del sector electoral.

Según el documento, hay conexiones entre las empresas Zeg, Graf, Formas Finas y Seriplast. El órgano fiscalizador destacó que cinco personas aparecen vinculadas tanto con Zeg como con Graf, además de otras relaciones corporativas entre las sociedades identificadas.

La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia penal ante la FGR por presuntas irregularidades y triangulación de recursos. Foto: Generada con IA.

La ASF puso el acento en dos casos. Jonathan “N”, extrabajador del INE, figura como apoderado de Zeg. Alejandro “N” es identificado como socio de esa misma empresa y delegado de las asambleas de Formas Finas.

El mapa contabiliza siete empresas, 83 personas y 89 vínculos, y consigna seis en varias empresas. En el centro aparece Corporativo Zeg, unido a Formas Finas y Materiales por Alejandro “N”, y a Cajas Graf por César “N”, Omar “N”, Fernando “N” y Raymundo “N” A su vez, Tatiana “N” vincula a Cajas Graf con Seriplast de México. También figuran Tol Producciones, Corona J.E. y Comercializadora JVLT.

En el caso de Jonathan “N”, el mapa señala percepciones reportadas por 601 mil 751.04 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026.

Otro apartado, titulado “PAC · certificaciones revocadas”, indica que proveedores del Corporativo Zeg trabajaron con PAC por 21.3 millones de pesos.

La ASF concluyó que estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas, a fin de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales.