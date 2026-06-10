Pleno de la Corte no sesionará este jueves que inicia el Mundial 2026

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que este jueves 11 de junio no va a sesionar, ante el argumento de la dificultad para llegar a las calles del Centro Histórico, de acuerdo con la explicación del presidente del Máximo Tribunal, ministro Hugo Aguilar Ortiz.

Al concluir la sesión de este miércoles, el presidente del órgano autónomo explicó que se decretó que el día será inhábil, pero laborable a la distancia, sin que corran plazos para los asuntos que se atienden.

Antes de cerrar la sesión, yo quisiera informar a todos los interesados y al público en general que: el Pleno de la Corte emitió el acuerdo para que el día de mañana sea día inhábil pero laborable, laborable a distancia; no van a correr plazos ni términos en la Corte.

Estamos en el corazón de la ciudad y, este, hay mucha dificultad de llegar y los que nos visitan también puedan acceder acá, quienes quieran hacerlo para tener diálogo o revisar los asuntos estaremos atentos, pero mañana no vamos a sesionar”, dijo el ministro presidente de la SCJN.

En la plancha del Zócalo se instaló el FIFA Fan Fest que, conforme al plan original, podría recibir hasta aproximadamente 75 mil fanáticos para presenciar la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

Sin embargo, las calles aledañas al Zócalo tuvieron que ser cerradas con vallas, ante un plantón que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que amagan con impedir la realización del evento, por lo que, hasta la noche de este miércoles, siguen las negociaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob).

La semana pasada, cuando inició el plantón de maestros, el lunes 1 de junio, el Pleno de la SCJN sesionó en la sede alterna de avenida Revolución, en la colonia Guadalupe Inn, pero regresó al Centro Histórico al no haber más dificultades para llegar.

Metrobús habilita ruta especial del AICM al Coloso de Santa Úrsula

Metrobús habilita ruta especial del AICM al Estadio

Por Hilda Castellanos-Lanzarin

A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en medio de la advertencia de las autoridades sobre posibles movilizaciones del magisterio disidente en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sistema Metrobús puso en marcha una ruta especial para trasladar a los aficionados que lleguen por vía aérea hacia el Estadio Ciudad de México.

La medida forma parte del esquema de movilidad Park&Ride diseñado para el torneo y busca ofrecer una alternativa directa para los turistas nacionales y extranjeros que arriben a la capital y se dirijan al partido inaugural o a cualquiera de los encuentros programados en el inmueble de Santa Úrsula.

Terminales 1 y 2

El servicio conectará las terminales 1 y 2 del AICM con el Palacio de los Deportes, punto donde los usuarios podrán abordar el sistema Park and Ride operado por el Servicio de Transportes Eléctricos para continuar su trayecto hasta el estadio.

La habilitación de esta ruta busca dar opciones de movilidad segura, a los visitantes, ante la posibilidad de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intente realizar manifestaciones en las cercanías del aeropuerto entre este miércoles y el jueves, día de la inauguración del Mundial.