Plantea Beatriz Mojica impulsar la agroindustria y la pesca como eje de desarrollo en Coyuca de Benítez

La consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, sostuvo un encuentro con integrantes de 22 cooperativas camaroneras del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, donde planteó impulsar la agroindustria en sus vertientes agrícola, pesquera y ganadera para generar empleo y evitar la migración de los jóvenes en la región de la Costa Grande.

Durante la reunión, los productores expusieron las afectaciones operativas y de liquidez que arrastran tras el paso de los huracanes Otis y John, las cuales impactan a unidades productivas que generan entre 5 y 10 empleos directos cada una.

Explicaron que requieren equipos especializados como aireadores, oxímetros y fotómetros, cuyos costos oscilan entre 20 mil y 50 mil pesos en el mercado nacional, esenciales para prevenir pérdidas totales en los estanques.

Ante este escenario, propusieron realizar compras consolidadas por contenedor para adquirir aireadores a precio de fábrica de 6 mil pesos, frente a los 30 mil pesos que llegan a costar en el país.

En respuesta a estas demandas, Mojica Morga propuso evaluar el acceso a financiamiento mediante la Financiera del Bienestar bajo un esquema de capital semilla estatal y aportaciones federales, además de retomar la planeación participativa con el sector. "Tenemos que apostar a la productividad local, la pesca es parte central de esa cadena y me llevo la tarea de revisar cómo mejorar el acceso al crédito", afirmó la representante política.

Por su parte, Manuel Galeana Sánchez, presidente de la cooperativa Santa Lucía, destacó la importancia de la apertura al diálogo con el sector productivo. "Nunca habíamos tenido un acercamiento con una persona de esta categoría y es importante porque nosotros damos empleo”.

Como parte de la jornada, la consejera realizó un recorrido por las granjas acuícolas de la comunidad de Carrizal, presenció las maniobras de pesca y visitó el laboratorio "El Jhiret", centro dedicado a la producción de post larvas y obtención de huevecillos para el abastecimiento de la laguna.