Percepción de corrupción aumenta en México; 53% la considera "muy frecuente"

La corrupción es uno de los más grandes y graves problemas que ha enfrentado México de forma histórica y estructural. Prácticamente todos los gobiernos, de todos los signos, han prometido erradicarla, o al menos reducirla de manera significativa; sin embargo, en todos los niveles, desde los municipios y alcaldías, hasta el gobierno de la República, los señalamientos de prácticas corruptas se mantienen muy elevadas.

En efecto, los datos del Inegi captados a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) muestran un importante crecimiento de la percepción ciudadana respecto de la frecuencia con que la ciudadanía percibe actos de corrupción en sus entidades y a nivel federal.

Los datos del Inegi sobre corrupción

De acuerdo con la encuesta citada, en el levantamiento de 2019, 44.6% de la población de 18 años y más, percibió que la corrupción era muy frecuente en su entidad federativa; mientras que 42.2% percibía a la corrupción como algo frecuente en sus estados.

Fotos: Especial.

En contraste, en el levantamiento de 2025, 53.3% de la ciudadanía consideró a la corrupción como muy frecuente en sus entidades federativas, mientras que 32.2% la consideró como algo frecuente.

Si bien es cierto que, si se suman ambos porcentajes, habría una disminución de un punto porcentual en 2025, con respecto a 2019, lo es igualmente el hecho de que la frecuencia con que es percibida la existencia de este tipo de actos se agudizó creciendo casi 9 puntos porcentuales en el periodo señalado.

En términos relativos, no hay variación estadísticamente significativa en el indicador relativo a la tasa de personas que experimentaron algún acto de corrupción en al menos alguno de los trámites que realizaron.

En efecto, la tasa en 2019 fue de 15 mil 732 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes; mientras que en 2025 la tasa fue de 15 mil 642.

Asimismo, en 2019 el Inegi estimó que había una tasa de 44 mil 199 personas, por cada 100 mil habitantes, que “tienen algún conocido que les refirió actos de corrupción en los trámites que realizaron”.

En contraste, en el año 2025 la tasa reportada fue de 46 mil 243, lo que implica un crecimiento, que, en este indicador, si representa una modificación estadísticamente significativa.

Fotos: Especial.

Los estados con más reportes de corrupción

De acuerdo con el Inegi, los estados que tienen los peores indicadores, pues son donde la ciudadanía percibe a la corrupción como muy frecuente, en 2025 fueron: Baja California, con 53.2%; Michoacán, con 51.9%; Sinaloa, 51.8%; Estado de México, 49.7%; Ciudad de México, 46.5%; Guerrero, 45.3%, y Morelos, 43.5%

Por su parte, los estados donde la corrupción es considerada como frecuente, fueron: Veracruz, con un 53.4%; Baja California Sur, con 51.8%; Campeche, 51%; Tlaxcala, 49.6%; Aguascalientes, 49.1%; San Luis Potosí, 48.6%; Zacatecas, 48.4%, y Tabasco, 48.2%.

En contraste, es importante decir que únicamente 12.9% de la población percibe a la corrupción como poco frecuente en sus estados.

En este indicador, aquellos donde hay un mayor porcentaje que se manifiestan en ese sentido son: Querétaro con 26.7%; Yucatán, 22.3%; Aguascalientes, 21.1%; Coahuila, 21%; Campeche, 18.8%; Nuevo León, 18.3%; San Luis Potosí, 17.9%, y Tamaulipas, con 17.3%.

Los estados con los porcentajes más bajos son: Sinaloa y Guerrero, con 9.9%, respectivamente; Oaxaca, 9.6%; Baja California, 9.5%; Zacatecas, 9.4%; Ciudad de México, 9%, y Michoacán, 6.8%.

www.mexicosocial.org

*mcam