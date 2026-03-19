Pensión del Bienestar: Par de letras recibirán hoy 6 mil 400 pesos

La penúltima semana de dispersión de la Pensión del Bienestar sigue en curso en todo el país para cuatro sectores de la población como son las personas Adultas Mayores; personas con Discapacidad; Mujeres con Bienestar y Madres Trabajadoras.

De esta forma, los derechohabientes deberán estar pendientes al depósito bancario que el gobierno de México estará haciendo por medio de la Secretaría del Bienestar en las cuentas bancarias registradas en su momento.

Cabe mencionar que la dispersión de fondos se realiza de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes, por lo que este día todas aquellas personas cuyo primera letra sea la P o la Q, podrán hacer valer su derecho constitucional.

Calendario de pagos:

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Este pago corresponde al segundo bimestre del año que comprende los meses de marzo-abril, donde un total de 18.8 millones de personas se verán beneficiadas. Para consultar la fecha exacta de su depósito, los derechohabientes lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar .

Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos varían según sea el programa social al que estén inscritos:

$6,400 pesos, Pensión Adulto Mayor.

$6,400 pesos, Pensión Adulto Mayor. $3,300, personas con Discapacidad.

$3,100, Mujeres con Bienestar.

$1,650 pesos, Madres Trabajadoras

Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo para todos los sectores ya antes mencionados; los cobros se pueden hacer mediante cajero automático o en ventanillas de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar.

fdm