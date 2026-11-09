Partido Verde impulsa debate sobre protección animal en las escuelas

Como una herramienta para prevenir el maltrato, el abandono y la falta de cuidados hacia los seres vivos, el Partido Verde resaltó la importancia de fortalecer la educación sobre el bienestar animal.

Para lograr una cultura de respeto hacia los animales y procurar su bienestar, el dirigente en la CDMX por el Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, subrayó que la prevención de la crueldad animal requiere impulsar cambios en los hábitos y conductas de la sociedad desde temprana edad.

“Las actividades de sensibilización realizadas el domingo pasado en distintos puntos de la ciudad, convocadas por organizaciones defensoras de los animales, muestran la relevancia de avanzar en la concientización contra el maltrato animal y en la promoción del respeto hacia los animales”, sostuvo.

Sesma Suárez explicó que esta iniciativa busca que las nuevas generaciones reciban una formación más completa sobre el bienestar animal, para generar una mayor conciencia sobre la conservación de la biodiversidad.

Finalmente, el dirigente del Partido Verde recordó que incorporar el bienestar animal en la formación escolar permitirá que el respeto hacia los animales no se limite a las campañas de sensibilización, sino que se convierta en parte de la educación cotidiana de niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a prevenir conductas de maltrato, promover el cuidado responsable y construir una sociedad más comprometida con la protección de los seres sintientes.