Partido Paz competirá en solitario en elecciones de 2027

XALAPA.— El Partido Paz competirá sin coaliciones en las elecciones de 2027, tanto en los comicios federales como en Veracruz, anunció su dirigente nacional, Hugo Eric Flores Hernández, quien además hizo una evaluación crítica de la alianza que su organización mantuvo con Andrés Manuel López Obrador desde finales de 2017.

“Nosotros no vamos a participar en ninguna coalición con nadie en las elecciones de 2027”, afirmó durante una conferencia de prensa en esta capital, donde anunció una gira por Veracruz para fortalecer la estructura municipal, distrital y regional del partido.

Flores Hernández sostuvo que las alianzas entre las fuerzas tradicionales terminan reproduciendo la disputa entre los mismos grupos políticos, por lo que Paz buscará presentar candidatos propios e incorporar a ciudadanos que nunca hayan participado en partidos.

En Veracruz, la organización pretende tener presencia en los 19 distritos federales y los 30 locales, además de buscar a mujeres, hombres y jóvenes que recorran las comunidades y construyan nuevas estructuras.

El dirigente también revisó críticamente el acompañamiento que mantuvieron con López Obrador. Recordó que entre los objetivos estaban fortalecer la democracia, combatir la pobreza y la corrupción y construir una denominada República del Amor, pero reconoció que esas metas no se alcanzaron plenamente.

Sostuvo que los programas sociales representan un respaldo para los sectores más vulnerables, pero cuestionó que sean suficientes para resolver las causas estructurales de la pobreza. En materia de corrupción, consideró que tampoco se logró transformar de fondo el sistema político y que, en buena medida, sólo cambiaron quienes ocupan los espacios de poder.

Pide blindar elección del crimen organizado

De cara a 2027, Flores Hernández propuso que la gobernadora Rocío Nahle García encabece un pacto entre todas las fuerzas políticas de Veracruz para impedir la postulación de candidatos relacionados con el crimen organizado y evitar el ingreso de recursos ilícitos a las campañas.

Advirtió que los partidos deben asumir su responsabilidad frente a la posible penetración de grupos delincuenciales en los procesos electorales y sostuvo que existen regiones del país donde quienes formalmente ocupan una presidencia municipal no necesariamente son quienes toman las decisiones.

Paz, añadió, buscará ganar espacio entre los ciudadanos que han dejado de acudir a las urnas o que ya no se sienten representados por las fuerzas políticas que gobiernan o que apoyaron en elecciones anteriores.