Fiesta de Halloween termina en noche de terror: jóvenes acaban intoxicados por aguas locas en Chiapas

Una fiesta de Halloween en el Club Campestre de Tapachula, Chiapas, terminó en una emergencia, luego de que al menos 50 jóvenes, entre mujeres y hombres, presuntamente resultaran intoxicados tras consumir bebidas conocidas como aguas locas.

Los afectados tuvieron que ser atendidos por personal de Protección Civil y algunos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La celebración fue convocada a través de redes sociales y estaba programada para la noche del 31 de octubre. Sin embargo, pocas horas después de su inicio, la situación encendió las alarmas y movilizó a varias ambulancias hacia la colonia 5 de Febrero, donde se ubican las instalaciones del Club Campestre.

De manera extraoficial, se habla de alrededor de 50 jóvenes intoxicados, presuntamente por el consumo de bebidas preparadas con alcohol. Especial

De manera extraoficial, se habla de alrededor de 50 jóvenes intoxicados, presuntamente por el consumo de aguas locas, bebidas preparadas con alcohol.

Hasta el momento, las autoridades municipales de Tapachula no han emitido información oficial sobre lo ocurrido ni sobre las posibles causas de la intoxicación.