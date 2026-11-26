El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, busca que los menores de edad, víctimas de violencia sexual y de género puedan participar y declarar durante los procesos penales sin contacto físico, visual o directo innecesario con los imputados. Ello, para evitar que los depredadores sexuales evadan la justicia.

En la mayoría de los casos el miedo a declarar frente a sus presuntos agresores se convierte en un obstáculo para acceder a la justicia, advirtió el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, al presentar este jueves ante el Pleno de San Lázaro la iniciativa que busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los agresores sexuales terminan en las calles cuando la víctima no se presenta a dar declaraciones frente su agresor, cuando no cumple con algunas diligencias porque tiene terror de pararse enfrente de quien ha violentado su integridad. Y yo no quiero nunca más que una niña o un niño tenga que decidir entre enfrentar el terror en una sala de un juzgado o encontrarse al día siguiente a ese agresor sentado en la sala de su casa”, expresó.

Al señalar que en México, el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida y el 12.6 por ciento sufrió violencia sexual antes de cumplir los 15 años, advierte la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, Lixa dijo que la situación resulta “doblemente grave” cuando los agresores sexuales de niñas y niños forman parte de su propio entorno familiar

En estos casos, dijo, también pueden existir presiones para impedir que las víctimas acudan a declarar.

Los agresores sexuales de niñas y niños son en gran medida familiares, tíos, abuelos, padrastros, primos, es decir, se han enquistado en su entorno familiar y lamentablemente es ese entorno familiar el que muchas veces presiona para que no comparezcan ante un juzgado”, recalcó.

La iniciativa contempla medidas para que las víctimas puedan declarar desde espacios seguros, recibir acompañamiento especializado y evitar el contacto con el imputado. También permite recibir testimonios de manera anticipada y conservarlos en video para reducir la necesidad de repetir las declaraciones.

Los jueces y las juezas ya pueden tener a su alcance herramientas tecnológicas, audiovisuales para realizar esas diligencias de otra manera (…) muchas veces las fiscalías locales y federal tienen el caso bien armado y lamentablemente en esas audiencias ante la ausencia de la víctima, el victimario termina liberado para nuevamente volver a agredir”, sostuvo.

Estas medidas podrán solicitarse por la víctima, sus representantes o el Ministerio Público, sin exigir a la persona afectada pruebas adicionales sobre su vulnerabilidad.

Los jueces también podrán adoptarlas por iniciativa propia cuando adviertan riesgos de intimidación, represalias o afectaciones emocionales.

Al apelar a la sensibilidad y voluntad de las distintas fuerzas parlamentarias para atender la urgencia de esta reforma, Elías Lixa señaló que “los grandes cambios no necesitan grandes discursos, sino hechos y las propuestas más importantes requieren de más voluntad que creatividad”.