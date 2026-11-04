Crece demanda de atención al autismo; familias y maestros no saben cómo atender a niños: SEP

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció que cada vez reciben más reportes de niñas y niños con autismo y que esta situación genera preocupación y desesperación entre las familias y los docentes, quienes en muchos casos no saben cómo atender sus necesidades.

“Cada vez más tenemos muchos reportes de niños que tienen autismo y mucha desesperación de las familias y también de los maestros y de las maestras de no saber qué hacer”, admitió durante la entrega de los primeros 25 certificados de competencia laboral para personas cuidadoras de infancias con autismo.

La certificación busca profesionalizar los cuidados básicos de niñas y niños de entre tres y 10 años que presentan mayores necesidades de apoyo, mediante un estándar desarrollado durante dos años por el Comité de Gestión por Competencias en Autismo, Fundación Teletón, Domus y otras instituciones.

La dimensión del reto es considerable. En México no existe una estadística oficial sobre cuántas personas viven dentro del espectro autista. Sin embargo, el director del Centro Autismo Teletón, Adrián Gutiérrez estimó que podrían ser entre 1.3 y 1.4 millones, con base en las referencias de la Organización Mundial de la Salud y la distribución poblacional.

A esa población se suma el entorno familiar que participa en su cuidado. El especialista estimó que por cada persona dentro del espectro autista hay al menos dos personas cuidadoras, por lo que calculó que entre 2.5 y tres millones de personas podrían desempeñar esta labor en México. Sin embargo, tampoco existe un registro oficial sobre cuántas cuentan con capacitación para atender a esta población

“Todos los terapeutas que se encuentran trabajando aquí han sido terapeutas formados por la propia fundación porque no existían programas formales al respecto”, explicó al referirse a la experiencia del Centro Autismo Teletón.

Por ello, consideró que el nuevo estándar representa un avance, no sólo para quienes se dedican profesionalmente al cuidado, sino también para las familias que durante años han adquirido conocimientos y habilidades al acompañar a sus hijos.

El estándar EC-1791, denominado Prestación de cuidados básicos a infancias con autismo entre tres y 10 años que presentan mayores necesidades de apoyo, fue desarrollado durante dos años con la participación de Fundación Teletón, Domus, el Instituto de Autismo, Arena y la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras instituciones.

La certificación acredita competencias para realizar actividades cotidianas como alimentación, vestido y desvestido, lavado de manos y de dientes, además de proporcionar cuidados considerando las necesidades particulares de cada niña o niño.

El proceso contempla un curso de alineación de entre 40 y 50 horas y una evaluación de aproximadamente tres horas. Las primeras 25 personas obtuvieron su certificado, mientras que otras 150 concluyeron la capacitación y están pendientes de ser evaluadas.

Uno de los aspectos centrales del modelo es que no está limitado a profesionales de la salud. Madres y padres de familia también pueden participar, independientemente de su nivel de estudios, siempre que se preparen y acrediten las competencias establecidas.

El director del Centro Autismo Teletón explicó que la fundación ofrece becas a las familias interesadas, mientras que para los profesionales el proceso tiene un costo.

Durante el acto, la directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), Guillermina Alvarado, destacó que se trata del primer estándar de competencia laboral desarrollado específicamente para este tipo de cuidados en México y adelantó que existe interés de instituciones nacionales e internacionales por conocer y replicar el modelo.

La funcionaria sostuvo que el propósito es ampliar la certificación y desarrollar nuevos estándares para reconocer las habilidades de quienes realizan labores de cuidado, una actividad que durante mucho tiempo ha permanecido sin reconocimiento formal.

Por su parte, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, señaló que la presencia de niñas y niños con autismo también ha cobrado relevancia en los centros de rehabilitación de la institución.

Como ejemplo, mencionó que los CRIT de Colima, Los Cabos y Mazatlán, entre los de apertura más reciente, tienen alrededor de 50 por ciento de población infantil con autismo.

Landeros consideró que los primeros 25 certificados representan apenas el comienzo de un proceso que deberá extenderse por el país, ante la necesidad de proporcionar más herramientas a quienes acompañan a estas infancias.

“Para llegar al paciente a un millón, hay que empezar por el primero”, expresó al defender la importancia de iniciar con una primera generación de personas certificadas.

Delgado sostuvo que esta estrategia también permitirá al sistema educativo contar con una visión más integral para atender a las infancias con neurodivergencias y apoyar a las familias y al personal docente.

El secretario afirmó que el derecho a la educación debe garantizarse para todas y todos, por lo que consideró necesario reconocer los conocimientos adquiridos fuera de las aulas y fortalecer las herramientas de quienes participan en el cuidado y acompañamiento de niñas y niños.