Operativos simultáneos en la frontera norte de Tamaulipas golpean red de huachicol

El gabinete de seguridad, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, realizó de manera casi simultánea varios operativos en Reynosa y Matamoros, puntos clave en el acopio del llamado huachicol fiscal.

De manera preliminar; el saldo es de siete personas detenidas, la desarticulación de centros de acopio y el decomiso de cerca de medio millón de litros de hidrocarburos, así como de vehículos utilizados para su distribución.

El golpe más fuerte se dio en Reynosa, donde elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Física de Pemex realizaron un cateo en un inmueble.

En el lugar encontraron 419 mil litros de hidrocarburos y 16 tractocamiones, la mayoría con cisterna. En esa misma ciudad, el Ejército Mexicano aseguró además un fusil Barrett, cuatro armas largas, 18 cargadores, 68 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo.

Este martes 7 de julio, por la madrugada, soldados sostuvieron un enfrentamiento con hombres armados en la brecha del Becerro, a la altura del rancho Las Asturias. En la acción fue abatido un presunto delincuente y se aseguraron un vehículo, cinco armas de fuego y equipo táctico diverso.

En Matamoros se realizó otro operativo en el que los oficiales lograron la detención de siete personas implicadas en el tráfico de hidrocarburos.

El Ejército Mexicano aseguró además un fusil Barrett, cuatro armas largas, 18 cargadores, 68 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo. Cortesía

Se trata de un predio utilizado para el acopio de este energético, donde aseguraron 66 mil 500 litros de hidrocarburos, 12 tanques fraccionadores (tipo Fra Tank), 27 tanques adicionales, 10 tractocamiones, cuatro motobombas, mangueras de alta presión y compresores de aire.

Todo quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que realiza las investigaciones en el combate al tráfico ilegal de hidrocarburos.

Trascendió que, durante la madrugada, los elementos del Ejército Mexicano recibieron una alerta ante la sospecha de que el crimen organizado podría reaccionar al fuerte golpe asestado por la autoridad federal.

La preocupación abarcaría a nivel nacional, según la petición que realizó un oficial no identificado a su tropa.

Todo quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que realiza las investigaciones en el combate al tráfico ilegal de hidrocarburos. Cortesía

Recientemente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló, a través de un comunicado, a dos mexicanos identificados como empresarios del ramo de los hidrocarburos.

Los acusó de adquirir hidrocarburo ilegal en Estados Unidos, el cual es refinado y regresado a México mediante facturas falsas, haciéndolo pasar como residuo de aceite o material peligroso.

Posteriormente, lo distribuyen en diversas gasolineras del país, y las ganancias caen en manos del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

La preocupación no se limita a ese punto, pues el Departamento del Tesoro dio a conocer que el tráfico es internacional, ya que este hidrocarburo ilegal llega a otros países.