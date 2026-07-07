Gigante europeo de servicios para el hogar pone la mira en México
Tras consolidar una red de casi 100 agencias en España y Portugal, la multinacional
líder en servicios domésticos y cuidados a domicilio prepara su llegada al mercado
mexicano
El mercado de las franquicias en México está a punto de recibir a uno de los jugadores más
disruptivos y exitosos de la Unión Europea. Interdomicilio, la empresa líder nacida en España
hace 16 años especializada en multiservicios para el hogar, desde el servicio de limpieza, al
cuidado de personas mayores, atención infantil y reparaciones del hogar, ha anunciado
oficialmente el inicio de su plan de expansión en territorio mexicano.
El gigante del sector busca activamente un máster franquiciatario en el país: un socio
estratégico e inversionista de alto perfil que lidere la apertura de una oficina piloto, para adaptar
el modelo de negocio en el mercado local y, posteriormente, encabece la expansión a través de
una red de franquicias individuales y regionales en los principales estados de la República.
Un modelo de éxito probado en la Península Ibérica
La trayectoria de Interdomicilio avala la solidez de su propuesta. Desde su nacimiento en la
ciudad de Zaragoza, España, la compañía transformó un sector tradicionalmente informal en un
negocio formal, profesionalizado y de alta rentabilidad. Tras perfeccionar su operativa
durante más de una década, la marca se expandió con fuerza y hoy cuenta con más de 80
agencias en territorio español, abarcando regiones clave como la Comunidad de Madrid,
Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y el País Vasco, entre otras.
Además, los dos últimos años Interdomicilio ha conseguido los premios a Mejor servicio del
año y a Mejor franquicia del año, tanto en servicios de limpieza del hogar como en servicios
asistenciales a domicilio, premios otorgados por "Comercio del año" tras las encuestas de
satisfacción realizadas a clientes reales.
Interdomicilio Portugal
La mejor prueba de que su modelo es exportable y altamente adaptable es el caso de Portugal.
Bajo el liderazgo del máster franquiciatario Helder João, la marca se adaptó con éxito a las
necesidades lusas y hoy opera 7 agencias en pleno crecimiento.
El éxito de esta estrategia internacional se consolidó recientemente al otorgarse a Interdomicilio
Portugal la prestigiosa certificación "TOP 5% Melhores PME de Portugal", un reconocimiento
otorgado por la firma SCORING tras una rigurosa auditoría financiera y económica. Este
distintivo sitúa a la franquicia en el selecto grupo de empresas con los más altos estándares de
solidez financiera, resiliencia y crecimiento sustentable en el país vecino.
Respaldo global y visión de futuro
La solidez de Interdomicilio no solo radica en sus números individuales, sino en el músculo
corporativo que la respalda. La marca forma parte de Oui Care, el prestigioso grupo francés de
servicios a la persona liderado por su fundador Guillaume Richard.
"El sector del cuidado y los servicios al hogar vive un momento de profesionalización sin
precedentes a nivel global. En México, el cambio demográfico y la necesidad de conciliar la vida
laboral y familiar abren una oportunidad de negocio multimillonaria", señalan desde la dirección
de la compañía.
El perfil del socio mexicano
Interdomicilio busca en México a empresarios, o profesionales corporativos sénior con
capacidad financiera y conocimiento del mercado local para adquirir la licencia de Máster
Franquicia. El socio seleccionado recibirá todo el know-how acumulado durante 16 años, soporte
tecnológico de vanguardia, economías de escala y el acompañamiento directo del equipo
europeo para replicar el éxito de España y Portugal.
Para más información sobre la convocatoria de máster franquicia en México: los inversionistas
y emprendedores interesados en conocer los requisitos de la convocatoria, montos de inversión
y el plan de desarrollo para el país, pueden ponerse en contacto directo con el departamento de
expansión internacional a través de su sitio web oficial o enviando una solicitud formal a la
dirección de correo electrónico corporativo de la firma.