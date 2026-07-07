México y Suiza estrecharán lazos comerciales; Sheinbaum y Guy Parmelin se reunirán en Palacio Nacional

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, visitará este miércoles en Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el fin de estrechar los lazos comerciales entre ambos países, informó el canciller Roberto Velasco Álvarez durante la rueda de prensa matutina encabezada por la titular del Ejecutivo.

“Va a haber una reunión con el presidente Parmelín, de Suiza, una reunión con empresarios, lo acompaña un grupo de 16 empresarios eh que vienen directamente con él, más otras empresas suizas establecidas en México que aquí se suman.

“El objetivo es conversar sobre las inversiones que tienen esas empresas en nuestro país y nuevas inversiones que quieren hacer aquí en México”, explicó Velasco Álvarez.

Modernización del acuerdo comercial con la AELC

Además de la captación de inversiones extranjeras, la diplomacia mexicana tiene la mira puesta en la actualización de sus tratados internacionales. Durante la reunión, se pondrá sobre la mesa la modernización del acuerdo comercial entre México y la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio).

La AELC está conformada por los países europeos que no pertenecen a la Unión Europea:

🇨🇭 Suiza

🇱🇮 Liechtenstein

🇮🇸 Islandia

🇳🇴 Noruega

Velasco puntualizó que este acuerdo, que data del año 2001, necesita ser renovado para adaptarse a las demandas del comercio global actual.

“Otro punto que nos están planteando y que se va a analizar en los próximos meses es la modernización del acuerdo que tenemos entre los países que son los países europeos que no forman parte de la Unión Europea, que son Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega”, puntualizó.