Inhabilitan a dos empresas por dar datos falsos para obtener contratos de IMSS y Sepomex

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V. y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., al determinar que incurrieron en irregularidades al proporcionar información falsa para obtener contratos públicos.

En un comunicado, la dependencia detalló que las sanciones fueron impuestas por los respectivos Órganos Internos de Control (OIC), tras acreditar conductas que contravienen la legislación en materia de contrataciones públicas.

La dependencia informó que, "a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social se sancionó a la empresa Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios con una multa de 643 mil 188 pesos e inhabilitación de 1 año".

De acuerdo con el comunicado, la empresa presentó información falsa durante su participación en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024, correspondiente a la contratación del Suministro de Víveres con Entrega y Distribución en Unidades Médicas Hospitalarias para el Régimen Ordinario y el programa IMSS-Bienestar.

La Secretaría precisó que la irregularidad consistió en la presentación de "tres contratos de compraventa con los que pretendió acreditar que contaba con la experiencia y especialidad requerida. La notificación de la sanción se realizó el 18 de junio de este año".

Atv de Sahuayo recibió una multa por actuar con mala fe

En un segundo procedimiento, el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano impuso una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses a la empresa Atv de Sahuayo, S.A. de C.V.

Según la dependencia, la sanción fue impuesta porque la empresa "actuó con mala fe" al participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-55-J9E-055J9E001-I-26-2025, para la adquisición de cascos de protección para motociclista.

El comunicado señala que "la empresa adjuntó documentación e información sin cerciorarse de su veracidad y autenticidad. La notificación de la sanción se realizó el pasado 29 de junio de 2026".

No podrán participar en nuevas contrataciones públicas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ambas resoluciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevos procedimientos de contratación con el Gobierno de México mientras permanezcan vigentes las sanciones.

Finalmente, la dependencia destacó que las sanciones fueron emitidas conforme a la legislación aplicable y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas acreditadas.

Asimismo, recordó que las empresas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones por las vías legales correspondientes y aseguró que, de ser necesario, "la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público".