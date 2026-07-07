Morena exige a EU esclarecer operativo contra ‘El Mayo' Zambada

Morena exigió al Gobierno de Estados Unidos esclarecer oficialmente la presunta participación del FBI en el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada, luego de que versiones periodísticas señalaran que la agencia estadounidense habría intervenido en el operativo, en contradicción con declaraciones previas del entonces embajador Ken Salazar.

La dirigencia nacional del partido respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la información proporcionada por el exdiplomático estadounidense y pidió conocer la verdad sobre lo ocurrido.

Tengamos una relación respetuosa, en materia de seguridad, y debe estar basada en la ley. Toda actuación de un gobierno debe estar motivada para poderse realizar. Es lo que esperamos y seguiremos pidiendo", señaló la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Morena pide respeto a la soberanía de México

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que México tiene derecho a conocer cómo ocurrió el traslado del presunto líder del Cártel de Sinaloa y sostuvo que cualquier actuación de un gobierno extranjero en territorio nacional debe realizarse con autorización y dentro del marco legal.

Montiel recordó que, tras la sustracción de "El Mayo" Zambada, el entonces embajador Ken Salazar aseguró que ninguna agencia de seguridad estadounidense había participado en el operativo.

No obstante, dijo, información periodística reciente apunta a una posible intervención del FBI, por lo que consideró indispensable que el Gobierno de Estados Unidos aclare oficialmente los hechos.

Desde que sucedió la sustracción de esta persona, México pidió información y hoy conocemos que no es así, pero como no nos regimos por versiones, pedimos la versión del gobierno estadounidense", afirmó.

Conferencia de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel. Facebook

Sheinbaum cuestiona la versión de Ken Salazar

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum también puso en duda la versión ofrecida por el exembajador estadounidense sobre el operativo.

La respuesta por parte del embajador Ken Salazar fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el FBI se atribuye este operativo. Entonces la primera pregunta es: ¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?", cuestionó la mandataria.

La dirigencia de Morena reiteró que respalda la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado, siempre que ésta se desarrolle con pleno respeto a la soberanía nacional, al Estado de derecho y a los mecanismos institucionales establecidos entre ambos países.

Asimismo, sostuvo que los responsables de actividades delictivas deben enfrentar la justicia, pero subrayó que cualquier acción en materia de seguridad debe realizarse con coordinación entre ambos gobiernos y conforme a la ley.

Con este posicionamiento, Morena se sumó a la exigencia del Gobierno de México para que Estados Unidos esclarezca oficialmente la presunta participación del FBI en el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada, un caso que continúa generando cuestionamientos sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y el respeto a la soberanía mexicana.