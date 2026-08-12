Equipo infantil Obeliz FC de Tijuana regresa a México tras quedar varado por el terremoto en Colombia

Tras vivir horas de angustia y de haber solicitado ayuda a través de redes sociales, el equipo infantil de futbol de salón Obeliz FC (también conocido como Leyendas Obeliz), originario de Tijuana, finalmente comenzó su regreso a territorio mexicano luego de quedar atrapado en Armenia, Colombia, a causa de un sismo de magnitud 7.4.

La delegación, conformada por 35 personas entre jugadores, cuerpo técnico y familiares, había viajado al país sudamericano con un objetivo claro: competir y coronarse campeones en el torneo Internacional Futsal Kids. Sin embargo, el desastre natural transformó su celebración en una carrera contrarreloj para volver a casa.

¿En dónde se encuentran los niños de Obeliz FC?

De acuerdo con el profesor Juan León, quien lidera la comitiva deportiva, el equipo tuvo que dividirse en grupos para lograr asegurar los vuelos de regreso. Este miércoles, los integrantes aterrizaron en tres distintos destinos de la República Mexicana:

18 personas arribaron a Cancún.

arribaron a Cancún. 9 personas llegaron a la Ciudad de México.

llegaron a la Ciudad de México. 8 personas aterrizaron en Monterrey.

Actualmente, los tres grupos se encuentran buscando las conexiones de vuelo que les permitan llegar en las próximas horas a su destino final: Tijuana, Baja California.

El reto económico: ¿Quiénes ayudaron al equipo tijuanense?

El regreso no fue sencillo. El profesor León detalló que los últimos 12 vuelos que les habían entregado fallaron, lo que los hizo vivir momentos de gran incertidumbre en Bogotá. El dinero destinado para su estadía y alimentación tuvo que ser redirigido a la compra de nuevos pasajes.

Las familias se vieron en la necesidad de sobregirar tarjetas de crédito y comprometer su estabilidad económica para salir de Colombia. Sin embargo, el apoyo solidario fue clave para su retorno. La delegación agradeció los siguientes aportes:

Ciudadanos, familiares y amigos: Ayudaron a reunir fondos para rentar un lugar de estancia en Bogotá.

Fuente de Sabiduría Fundación: Aportó 90 mil pesos mexicanos, fundamentales para costear los 12 vuelos de emergencia tras las cancelaciones.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, y Martha Santana: Contribuyeron con 20 mil pesos para desayunos, cenas y traslados internos.

Embajada de México en Colombia y Ramón Vázquez Valadez: Apoyaron con la estancia durante las conexiones y entregaron 892 dólares (aproximadamente 16 mil pesos).

Secretaría de Gobierno de Tijuana: Aportó 5 mil pesos.

Un llamado de auxilio que fue escuchado

El lunes por la tarde, el equipo lanzó un llamado de ayuda urgente desde Armenia a través de su cuenta de Facebook. La ciudad colombiana había sufrido daños por el terremoto y los tijuanenses requerían intervención diplomática y económica urgente.

Hoy, gracias a la suma de esfuerzos ciudadanos, gubernamentales y de fundaciones, los campeones del Internacional Futsal Kids están a solo una conexión de vuelo de abrazar nuevamente a los suyos en Baja California.