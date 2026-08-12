“Es fácil andar de lenguaraz”: postura de Mier a pleito entre Gutiérrez y Ávila

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, cuestionó las acusaciones lanzadas durante el encontronazo entre los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, ocurrido en el Senado y pidió que cualquier señalamiento sobre presuntos vínculos con el crimen organizado sea acompañado de pruebas y presentado ante las autoridades.

“Es muy fácil andar de lenguaraz y empacharse cuando tiene uno micrófonos y cámaras enfrente”, reviró Mier.

El líder morenista se refirió particularmente al señalamiento de que Arturo Ávila sería el principal proveedor de armamento del crimen organizado.

Mier advirtió que, si el diputado priista cuenta con pruebas, debe presentarlas ante la autoridad correspondiente.

Conforme al Código Penal, si tiene pruebas, tiene la obligación de presentarlas ante la Fiscalía General de la República. Si no, estaría incurriendo en omisión, que es igual de grave”, advirtió.

La declaración se produjo después de la confrontación entre los dos legisladores, que incluyó acusaciones, insultos y empujones en las instalaciones del Senado.

“Convertir en teatro o en circo” al Congreso

Ignacio Mier también cuestionó que las diferencias entre legisladores terminen convirtiéndose en espectáculos alejados del debate parlamentario.

Somos legisladores, tenemos una responsabilidad. Eso de convertir en teatro o en circo esta honrosa representación que tenemos del pueblo de México, es verdaderamente lamentable”, criticó.

El coordinador de Morena sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben tener presente la responsabilidad que implica representar a los ciudadanos, independientemente de la fuerza política a la que pertenezcan.

Como parte de su crítica al comportamiento mostrado durante el enfrentamiento, Ignacio Mier consideró que los funcionarios deberían conducirse con mayor prudencia.

El senador señaló que valdría la pena tener siempre a la mano “un manual de Carreño” y actuar con serenidad.

Agregó que ese principio debería regir el comportamiento de los legisladores como responsables de la confianza depositada en ellos por el pueblo de México.

La reacción de Mier ocurre después del episodio protagonizado por Carlos Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila, cuyo intercambio pasó de las acusaciones políticas a los empujones y los insultos.