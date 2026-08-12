Choque de dos tráileres deja un herido y provoca cierre de carretera Monterrey-Saltillo

Un choque entre dos tractocamiones en la autopista Monterrey Saltillo dejó un hombre lesionado y el cierre de un carril de la vía, en Nuevo León.

El percance fue registrado a las 08:45 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 80 en el ayuntamiento de Santa Catarina.

Protección Civil del estado reportó el percance en el que resultó con traumatismos múltiples el chofer de una de las unidades el cual fue trasladado para su atención médica al Hospital Universitario.

Elementos de Auxilio Vial y de Fuerza Civil se quedaron a cargo en el sitio. Cortesía

En coordinación con Bomberos Nuevo León se trabajó en eliminar riesgos por un derrame del tanque de diésel de uno de los camiones.

Elementos de Auxilio Vial y de Fuerza Civil se quedaron a cargo en el sitio en donde se cerró uno de los carriles lo que ocasionó un intenso tráfico en la zona.