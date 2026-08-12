México envía Ayuda Humanitaria a Colombia tras afectaciones por sismo

Este miércoles partieron las primeras dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con las primeras 18.5 toneladas de ayuda humanitaria para las familias colombianas que resultaron afectadas por el sismo registrado el pasado lunes en el occidente del país sudamericano.

A bordo de estos aviones se trasladan 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que llegarán esta tarde al aeropuerto de Pereira. La ayuda total consiste en el traslado de 2 mil 562 despensas (58.5 toneladas) que contienen alimentos no perecederos, las cuales serán transportados vía aérea, mediante tres vuelos logísticos este miércoles, jueves y viernes.

El apoyo salió de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con el fin de beneficiar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7.4. La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en situación de alerta al agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Cali”, con un efectivo de 255 militares especialistas, del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional y 20 binomios canófilos para ser desplegados a Colombia en auxilio de la población vulnerada en caso necesario; de igual forma, se mantiene en reserva en el Centro Estratégico Militar de Acopio agua embotellada, medicamentos, herramientas y mochilas de primeros auxilios, entre otros artículos.

“El Gobierno de México lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales que ha dejado este suceso, y expresa sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos. Asimismo, reafirma su tradición humanitaria y espíritu de solidaridad con todos los pueblos de América Latina y del mundo”.

AGRADECE AYUDA

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a través de la cancillería agradeció a México por el envío de este primer avión de ayuda para la población necesitada. “Hoy llegará a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria, desde México, con 19.5 toneladas de despensas, para los damnificados del terremoto.

Se esperan vuelos adicionales, en los próximos días. ¡Colombia no está sola! La comunidad internacional está con nosotros. “¡Gracias México y @Claudiashein por su solidaridad!”, destacó en sus redes sociales.