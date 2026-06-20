Niega Mario Delgado que 800 MDP sean para retiro de plantón de la CNTE

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, negó que el Gobierno de México haya entregado 800 millones de pesos a la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, con el fin de que retirara su plantón en la Ciudad de México.

En entrevista realizada en Tijuana, Baja California, durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, Mario Delgado aseguró que los recursos públicos siempre están disponibles para atender las necesidades del sistema educativo.

Destacó que el presupuesto se destina principalmente a estados con mayores rezagos como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se requieren plazas docentes, ampliación de horas y cobertura de vacantes.

Siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo. ¿A dónde se van esos recursos? A estados como Chiapas, Oaxaca y Guerreros”, explicó.

El encargado de la política educativa del país, rechazó que estos recursos se hayan entregado directamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Precisó que la entrega de los 800 millones de pesos es parte de un proceso administrativo que incluye diagnósticos técnicos y acuerdos con las entidades federativas y representaciones sindicales del magisterio.

La coordinadora no eroga absolutamente un peso, todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato, ni por la CNTE o por el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), todos son plazas del presupuesto federal, no hay ningún recurso para el sindicato”, afirmó.

El titular de la SEP reiteró que “no hay ni un peso para la CNTE”, al precisar que los recursos se destinan a recategorizaciones, basificaciones y contratación de personal docente.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los 800 millones de pesos son para atender el rezago educativo y fortalecer la cobertura en zonas con déficit de maestros, sin relación con la permanencia o retiro de movilizaciones magisteriales.