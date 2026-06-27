Narcotráfico de ganado dispara gusano barrenador; alerta sanitaria en Frontera Sur

El ingreso ilegal de ganado de Centroamérica hacia la República Mexicana no se detiene a pesar de la alerta sanitaria por la presencia del gusano barrenador.

A la fecha, según estimaciones de organizaciones ganaderas del estado de Chiapas, alrededor de un millón de cabezas de vacunos estarían cruzando la frontera sur anualmente sin que ninguna autoridad ejerza control o supervisión sanitaria sobre los animales.

Debido al control territorial que mantiene el crimen organizado en la región desde el año pasado, el flujo ilegal se ha incrementado notablemente en puntos ciegos de los municipios de Suchiate y Marqués de Comillas, este último colindante con la zona del Petén, en Guatemala, así como en las inmediaciones de El Ceibo, en el vecino estado de Tabasco.

La mayor parte de estos cruces clandestinos se realiza al amparo de la noche para evadir los escasos puntos de revisión.

Esta situación ha comenzado a generar fricciones en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, debido al control que ejercen las redes del narcotráfico sobre el trasiego de semovientes y la consecuente propagación del gusano barrenador.

Brooke Rollins, responsable del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, advirtió que el tráfico ilegal de ganado desde Centroamérica hacia México, y eventualmente hacia la Unión Americana, utiliza rutas estrictamente controladas por organizaciones criminales, factor principal por el cual la plaga de la larva no ha podido ser contenida.

Según reportes de las asociaciones ganaderas chiapanecas, por tierra las bandas delictivas utilizan la vía federal del Soconusco o carretera costera, el litoral chiapaneco, y la carretera fronteriza del sur que rodea la Selva Lacandona, una de las rutas más solitarias y explotadas por el crimen organizado para comunicar las regiones de Comitán y Palenque.

Cabe mencionar que la zona fronteriza por donde ingresa el ganado procedente de Guatemala era disputada de forma violenta por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, fuentes policiales de la entidad confirman que, por causas aún no esclarecidas, la facción de Sinaloa ha ganado terreno en el control del pasaje.

Alerta sanitaria

El trasiego ilegal ha impactado de lleno en la dispersión del gusano barrenador, el cual, al mantenerse activo en las rutas de los traficantes, ya se ha propagado a varios estados del centro de la República Mexicana tras el paso de los animales que son movilizados a zonas de pasto para mantener su peso comercial.

El descontrol ha provocado que el gobierno de Donald Trump lance acusaciones contra redes del narcotráfico por el contrabando cuyo destino final es el mercado estadunidense.

La falta de inspección sobre los ejemplares procedentes de Centroamérica provocó la dispersión del gusano barrenador en todo el territorio nacional.

Chiapas se ubica actualmente como uno de los estados con el mayor número de casos detectados de estas larvas en animales, afectando no sólo a semovientes, sino también a perros, gatos, aves de corral, caprinos y equinos, además de registrarse ya casos en seres humanos.

Inaugurarán hoy planta de producción de moscas estériles

Actualmente, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) opera un punto de verificación e inspección federal en el municipio de Playas de Catazajá, un filtro estratégico por donde transita el ganado legal antes de ser embarcado vía tren.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que acudirá hoy a Chiapas para inaugurar la primera fase de la planta de producción de moscas estériles destinada al combate del gusano barrenador, ubicada en Metapa de Domínguez, junto a Rollins.

*mcam