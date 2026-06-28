‘La Muñeca’, ligado al caso del asesinato de colaboradores de Brugada; esto sabemos de su captura

Jovany, alias “La Muñeca”, fue detenido en Yautepec, Morelos, por autoridades federales como parte de las investigaciones por el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La captura se realizó en las inmediaciones del Mercado Municipal Centenario 1970, en la colonia Centro de Yautepec, durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El detenido, de 32 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y posteriormente presentado ante un juez dentro de la investigación relacionada con el doble homicidio ocurrido en mayo de 2025.

Las autoridades federales señalan a Santa Cruz Molina como presunto integrante de una célula delictiva vinculada al caso y lo investigan por posibles actividades de narcomenudeo en distintas zonas del norte de la Ciudad de México.

Investigación del doble homicidio

Las indagatorias ubican a “La Muñeca” como una persona presuntamente relacionada con operaciones criminales en colonias como El Arbolillo I, San Felipe de Jesús, Impulsora y diversos puntos de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las autoridades, también existiría una relación con Samuel Santos Carvajal, alias “El Chamaco”, señalado como uno de los presuntos autores materiales del ataque y quien posteriormente fue asesinado.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó la identidad de Jovany Santa Cruz Molina después de que, en las primeras horas posteriores al operativo, circularan versiones erróneas en redes sociales que lo confundían con otra persona.

Videos difundidos tras la captura muestran el despliegue de seguridad en una zona de alta afluencia comercial de Yautepec, lo que generó expectación entre comerciantes y habitantes del municipio.

Línea de investigación de las autoridades

Las autoridades capitalinas sostienen que el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega habría sido ejecutado por integrantes de un grupo delictivo con operaciones tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Aunque las instituciones de seguridad no han revelado públicamente el nombre de la organización criminal, sí han señalado que una de las principales hipótesis apunta a conflictos internos dentro de la propia estructura delictiva.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, afirmó previamente que una parte sustancial de la operación criminal fue realizada por integrantes de un grupo con presencia en ambas entidades.

Las autoridades también investigan si el móvil del crimen pudo estar relacionado con disputas internas, errores operativos o posibles filtraciones de información dentro de la organización.

Caso que mantiene la atención de las autoridades

El asesinato de los dos colaboradores cercanos a Clara Brugada se convirtió en uno de los casos de mayor relevancia para las instituciones de seguridad y procuración de justicia de la capital.

La detención de Jovany Santa Cruz Molina representa un nuevo avance dentro de la investigación, aunque las autoridades han señalado que las indagatorias continúan abiertas y que aún deben determinarse las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.

Por ahora, la situación jurídica del detenido será definida por las autoridades judiciales correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre la estructura criminal presuntamente relacionada con el doble homicidio.