Mundial 2026 en Monterrey: Recolectan 238 toneladas de basura en 25 días durante el Regio Fest

La euforia de la Copa del Mundo 2026 se vive al máximo en la capital de Nuevo León gracias al Regio Fest, el evento oficial para la transmisión de los partidos. Sin embargo, esta celebración masiva ha dejado una huella visible en el primer cuadro de la ciudad: la acumulación de 238 toneladas de basura en tan solo 25 días.

Para mantener la imagen y sanidad de la ciudad, el municipio de Monterrey ha desplegado un intenso operativo para contrarrestar los desechos generados por miles de aficionados locales y turistas.

Operativo de limpieza permanente en el centro de Monterrey

El secretario de Servicios Públicos del ayuntamiento, Hugo Salinas, detalló que desde el pasado 11 de junio se implementó un operativo permanente de limpieza permanente en el primer cuadro de la ciudad.

Las labores de limpieza se extienden a lo largo de las principales vialidades y plazas del centro histórico:

Calle Hidalgo

Padre Mier

Ocampo

Constitución

Doctor Coss

Zuazua

Zaragoza

Matamoros

Plaza Hidalgo

Plaza Zaragoza

Acciones como la pepena y la recolección manual son cruciales para retirar las toneladas de basura generadas por la gran afluencia de gente durante los partidos de México. Especial

Más de 280 elementos trabajan a marchas forzadas

Para lograr mantener limpias estas zonas, el municipio ha destinado hasta 280 elementos de Servicios Públicos. Según Salinas, las cuadrillas operan en intensos turnos desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la madrugada, realizando acciones como:

Barrido manual y mecánico.

Pepena de residuos.

Hidrolavado de corredores peatonales (lavando más de 3 mil metros lineales de piso diariamente).

“Trabajábamos ahí en turnos de 10 de la mañana a 4 de la mañana”, señaló.

El hidrolavado de corredores peatonales es parte del operativo permanente anunciado por Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos. Especial

El impacto de la Selección Mexicana en el Regio Fest

Como era de esperarse, los días de mayor afluencia en el Regio Fest coinciden con los partidos de la Selección Mexicana. La pasión tricolor se traduce directamente en un aumento exponencial de residuos.

Tan solo este domingo, durante el emocionante encuentro entre México contra Inglaterra, las autoridades reportaron la recolección de 10.5 toneladas de desecho. No obstante, en las fechas de mayor presencia de aficionados durante los juegos del equipo nacional, la recolección ha alcanzado picos de hasta 38 toneladas de basura retiradas únicamente por las barredoras mecánicas.

¿Hasta cuándo continuará el Regio Fest?

Las autoridades confirmaron que el Regio Fest seguirá abierto al público hasta el último día de actividades del Mundial de Futbol 2026. Por consiguiente, el gobierno municipal garantizó que se mantendrán vigentes todos los operativos actuales, incluyendo: