Mundial 2026: Gobierno entrega 520 boletos a ganadores de torneos sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno de México obtuvo 520 boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, los cuales se regalaron a las y los ganadores de los torneos y copas del Mundial Social.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, la presidenta celebró que con estos boletos se dará la oportunidad a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores de ser parte de esta justa deportiva.

“Es muy difícil acceder a los partidos, esa es la verdad, los precios de los boletos son muy altos. Entonces, los boletos que nos llegaron al Gobierno ¿qué se hacía antes, hace tiempo? Pues se repartían entre los funcionarios públicos. Y nosotros decidimos que ninguno para funcionario público, que todos tenían que ir a la gente, darle oportunidad a las niñas y a los niños que participaron en los mundialitos o a los adultos mayores de poder ir al Mundial”, expresó.

La presidenta consideró que el futbol es uno de los deportes más populares del país, por ello, el objetivo es que las actividades realizadas en el Mundial Social permanezcan durante todo el sexenio, además de abrir la posibilidad de que niñas, niños y jóvenes puedan incorporarse de manera profesional al futbol, a través de visorias de equipos profesionales.

En su intervención, la coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, detalló que en la Copa Escolar Superior participaron un millón 200 mil niñas, niños y jóvenes.

Gabriela Cuevas desglosó que se asignaron 88 boletos; en la Cascarita Original de la Secretaría de Cultura, 19 boletos para artesanos y artesanas; en el Torneo de Futbol de la Secretaría de Salud, 86 boletos; en las copas organizadas por el IMSS, 102 boletos; en la Copa FutBotMX de la Secihti, 25 boletos, y en las Jornadas de Murales del IMJUVE, 200 boletos.

Anunció que una estudiante de preparatoria originaria de Tamaulipas será la encargada de realizar el volado en el partido inaugural de este 11 de junio, mientras que dos niñas y niños fueron invitados a ser abanderados en dos partidos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que como parte del Mundial Social se construyeron y rehabilitaron 4 mil 150 canchas con la participación de las secretarías de Turismo, Bienestar y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del IMSS y de los gobiernos de los estados, que realizaron 2 mil 366 canchas del total. Respecto de la Jornada de Murales, se realizaron 6 mil 4 obras: mil 359 en los estados y 4 mil 645 por el IMJUVE.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que las ganadoras del torneo de futsal femenil fueron las representantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y las subcampeonas, “Las Leonas”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de San Luis Potosí.

En la Copa de Futbol T21 ganaron “Los Tuneros”, de San Luis Potosí; en el torneo de futbol sin correr, categoría Oro, el equipo ganador fue “Purépechas”, de Morelia, Michoacán, y en la categoría Plata, “Los Zoques”, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.