Mueren cinco integrantes de una familia en incendio domiciliario

Cinco integrantes de una familia, entre ellos una menor de edad, murieron al incendiarse la vivienda donde dormían, en un fraccionamiento al oriente de Matamoros en el estado de Tamaulipas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 05:00 horas del domingo, después de que vecinos llamaran a los números de emergencia al escuchar el estruendo de una explosión.

Bomberos y cuerpos de primeros auxilios se trasladaron a la calle Los Ébanos, en el fraccionamiento Praderas, donde encontraron el domicilio marcado con el número 60 envuelto en llamas.

La principal dificultad que enfrentaron los rescatistas fue que las llamas se concentraban en la primera planta, lo que bloqueó el acceso al segundo piso y obligó a un combate prolongado.

Una vez sofocadas las llamas, los oficiales subieron al segundo nivel, donde hallaron a los moradores sin signos vitales. Se presume que las víctimas fallecieron por inhalación de humo.

De acuerdo con la información proporcionada, entre los occisos se encuentran una niña de 4 años, una mujer de 60, un hombre de 70 y una pareja joven de 24 y 26 años de edad.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer la causa del siniestro. Personal de la Fiscalía estatal, apoyado por peritos de diversas disciplinas, acudió al lugar para recabar todos los indicios.

Familia se queda en la calle

En el otro extremo del estado, una segunda familia perdió su hogar al incendiarse su domicilio en la colonia Morelos en Tampico.

Afortunadamente, en este caso todos los ocupantes lograron salir ilesos. Entre los afectados hay cuatro menores de edad y el resto son adultos.

El fuego consumió todos los bienes de la vivienda y alcanzó a dos vehículos. Al igual que en el primer caso, bomberos y autoridades investigan las causas del incendio.

fdm