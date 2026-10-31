Ataque armado en Michoacán cobra la vida de militar y deja dos lesionados

Un elemento del Ejército murió y otros dos resultaron heridos durante una agresión armada registrada la mañana de este sábado en la localidad de El Ortigal, municipio de Ario de Rosales, Michoacán.

Los militares, adscritos a una unidad con sede en Tacámbaro, realizaban labores en la zona cuando fueron atacados por hombres armados.

Uno de los murió en el lugar, sus compañeros lesionados recibieron atención médica y su estado de salud se reporta como reservado.

Tras el ataque, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los responsables. Las acciones de vigilancia continúan y la presencia policial se reforzó en Ario de Rosales y municipios limítrofes para dar con los agresores.

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.