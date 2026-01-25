Muere hombre en motel de Monterrey

Un hombre murió el pasado viernes dentro de un motel ubicado en la avenida Abraham Lincoln, en la zona norponiente del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron en los pasillos interiores de este complejo situado en la colonia La Alianza, donde en los últimos días hay una importante movilización policiaca.

Fue el propio personal del motel quien se percató de la presencia del cadáver, que se encontraba cerca de un automóvil compacto en color rojo. De inmediato, los trabajadores comunicaron los hechos al 911, y en el transcurso de la mañana se dio el arribo de las autoridades.

Los primeros informes señalan que el cuerpo del masculino de aproximadamente 40 años de edad, no tiene signos de violencia, por lo que podría tratarse de una muerte natural.

Sin embargo, este dato solo podrá ser corroborado a través de los análisis forenses correspondientes.

Hallan a mujer muerta en hotel en Anáhuac

En un caso un tanto parecido, ayer jueves se reportó el hallazgo de una mujer muerta dentro de un hotel en municipio de Anáhuac, al norte de Nuevo León.

Contrario a este más reciente evento, la mujer fallecida sí presentaba aparentes signos violentos provocados por un arma punzocortante, por lo que se evalúa si se trata de un caso de feminicidio, que por cierto, sería el segundo para la entidad en lo que va del 2026.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad estatal y cuerpos de auxilio, quienes al ingresar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Lo siguiente que hicieron fue acordonar el área para preservar la escena.

El cuerpo fue localizado al interior de una de las habitaciones del hotel, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles sobre personas detenidas o testigos de los hechos.

Trascendió que podría tratarse de una mujer identificada como Luisa Cornejo, de entre 40 y 45 años de edad dato que aún deberá ser confirmado por la Fiscalía conforme avancen las investigaciones.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión el tiempo y las circunstancias del fallecimiento.

Hallan mujer muerta dentro de una casa

Una mujer fue encontrada sin vida emplayada con señales de violencia en la colonia Mitras Poniente, en García.

Producto del hallazgo, que habría sido al interior de un domicilio en el sector Cedral, se reportó que hubo tres personas detenidas, una de ellas sería la pareja sentimental de la víctima.

Trascendió que el cuerpo estaba envuelto con una bolsa de plástico y una cobija cuando fue encontrado.

En el fraccionamiento se registró movilización de policías municipales y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones. Las autoridades investigan un posible feminicidio.

jcp