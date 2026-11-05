Movimiento Ciudadano “vendió” su voto por 0.06 centavos: oposición

El anuncio del voto de Movimiento Ciudadano (MC) a favor del proyecto de dictamen de la Ley Federal de Egresos de la Federación 2027, dividió y confrontó a la oposición.

El PAN y el PRI acusaron a los diputados naranjas de “migajeros” y de “vender” su voto por 0,06 centavos.

Héctor Saúl Téllez advirtió que el dictamen contiene un “movimiento compensado en Conagua, de 6 mil 500 millones de pesos”, resultado, dijo, “de una negociación” con Movimiento Ciudadano y el Gobierno federal.

Tras una serie de movilizaciones ciudadanas, que concluyeron en confrontaciones, por el agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara, autoridades federales y estatales anunciaron una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos para obras que iniciarán en 2027.

“Son 0.06 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que Movimiento Ciudadano negoció en lo oscurito, 0.06 centavos de cada 100 pesos y con eso cambiaron su voto. ¿Celebramos? Y tengo que explicar que compensado, significa que de los 39 mil millones de pesos que tiene Conagua, no se le suma ni un peso nuevo”, dijo.

Además, advirtió que “esta negociación” obligará a la Comisión Nacional del Agua a disminuir recursos en otros proyectos del ramo.

“Lo que debería de haberse hecho es darle recursos nuevos a la zona metropolitana de Guadalajara y ahí todos brincaríamos de gusto”, recalcó.

La también panista, Noemí Luna, acusó a los de MC de tener la piel delgada.

“Les ofendió profundamente que aquí se diga “migajeros” a quien recibe el 0.06 por ciento. Es decir: seis centavos de cada cien pesos a cambio de aprobar un presupuesto que no garantiza seguridad; a cambio de aprobar un presupuesto que no garantiza la salud real de las y los mexicanos”, dijo.

“No se confundan: El acuerdo de Movimiento Ciudadano y Morena es para lavarse la cara de su ineficacia”, remarcó.

“El PAN hoy nos acusa de votar a favor de proyectos de agua y movilidad. Nosotros no necesitamos expresar palabras groseras como aquí se han escuchado: es más penoso votar en contra de proyectos que benefician a las personas tan solo por sus intereses electorales”, reviró Gloria Hernández, de MC, quien adelantó que su partido se une a Morena para avalar el PEF.

“Qué vergonzosa la postura de Movimiento Ciudadano. Qué lamentable es que haya cambiado su voto y su postura, por un mínimo presupuesto para el estado de Jalisco”, lamentó por su parte el diputado Priista Arturo Yáñez.

“Que pésimo y que lamentable su actuar”, agregó, al insistir en que la bancada de la 4T, o la “bancada de los corruptos van a aprobar el presupuesto, así como está, sin moverle una coma. Pero se trata de la nómina del cartel de Tabasco”, dijo.

Ello, al criticar que se destinarán para el 2027 “17 mil millones de pesos al tren Maya y más inversión a Dos Bocas. Por favor ustedes piensan en opacidad y corrupción”, dijo.

En medio del intercambio de acusaciones, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, pidió abandonar los calificativos y discutir el contenido del dictamen.

“Ya podemos evaluar las décadas de los gobiernos neoliberales y los nueve años de la 4T; hay que revisarlos y evaluarlos, en lugar de lanzar calificativos”, planteó.

Incluso ironizó sobre las críticas a las negociaciones dentro de la alianza (Morena-PT-Verde).

“Luego van a decir que salimos más barato que MC, y no, nosotros siempre hemos sido 4T. Les estoy diciendo aquí, para que luego no vengan a ponerme precio”, dijo, provocando risas entre los legisladores.

“Debería aprenderle al Partido Verde, que logró hasta candidaturas a gubernaturas”, le respondió el panista, Federico Döring, en referencia al proceso de selección de eventuales candidatos a 17 gubernaturas, por parte de Morena y partidos aliados, que dejó fuera a los propuestos por el PT.

Döring adelantó que su partido presentará en el Pleno propuestas para “realmente ofrecer alternativas y solucionar el problema del agua” en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Les enoja mucho que MC haya negociado y que haya una asignación de seis mil 500 millones de pesos para iniciar la construcción de dos acueductos, entre ellos el Chapala-Guadalajara. Pero les enoja porque MC negoció un beneficio y no notarías”, reviró la morenista, Beatriz Andrea Navarro.

Sostuvo que el dictamen no debe defenderse con descalificaciones, sino con cifras, y aseguró que éstas respaldan el proyecto presupuestal del gobierno federal, durante una jornada en la que la oposición insistió en que el presupuesto “se queda corto” y recorta a organismos autónomos.