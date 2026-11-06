Jalisco destaca su sistema de salud y reporta 95% en abasto de medicamentos

Con un nivel de abasto de medicamentos del 95 por ciento en sus centros hospitalarios estatales frente al 70 por ciento registrado en la media nacional, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, defendió la decisión de la entidad de mantener un sistema de salud propio.

El mandatario estatal aseveró que "mantener nuestro propio sistema de salud fue una decisión correcta", al destacar las condiciones operativas locales.

Durante la presentación del balance de su segundo informe de gobierno en materia de infraestructura médica, el titular del Ejecutivo jalisciense subrayó que la entidad se consolida como el único estado de la República Mexicana en brindar cobertura médica universal y gratuita a niñas y niños diagnosticados con cáncer, diabetes, insuficiencia renal y discapacidad auditiva.

Lemus destacó que esta política de atención integral ha permitido proteger a sectores de la población vulnerables que carecían de acceso regular a servicios médicos institucionales.

De acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno estatal, el seguro médico propio implementado en Jalisco otorga cobertura directa a más de dos millones de jaliscienses que anteriormente no contaban con adscripción a ninguna institución de seguridad social.

Esta infraestructura asistencial opera bajo el esquema institucional "Salud al Estilo Jalisco", el cual coordina la atención clínica, el suministro constante de fármacos y la dotación de insumos médicos en los centros de salud urbanos y rurales del estado.

El gobernador enfatizó que el modelo de salud estatal prioriza la calidad del servicio, el equipamiento tecnológico en hospitales de especialidad y el acompañamiento permanente a familias con pacientes de diagnósticos complejos.

Finalmente, el mandatario ratificó el compromiso de sostener la administración estatal del sector salud para garantizar la continuidad en la atención a la población jalisciense.