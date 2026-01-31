Morena ya tiene los votos para la reforma electoral gracias a Movimiento Ciudadano: Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que Morena ya tiene los votos necesarios para aprobar la reforma electoral, gracias al apoyo de Movimiento Ciudadano, a cuyo fundador, Dante Delgado, llamó "el esquirol más grande y el traidor más grande del país".

En conferencia de prensa previa a la Reunión Plenaria de los diputados y senadores priístas, Alejandro Moreno dijo que una vez más Delgado acude a una negociación, justo cuando los aliados de Morena, el PT y Partido Verde, se han resistido a hacerlo.

“Qué chingados van a escuchar (los morenistas), si ya saben que tienen la mayoría de los votos, lo que quiere (Movimiento Ciudadano) es ir a avalar, para que no los persigan, para que no los aprieten”, indicó.

El dirigente nacional del PRI, acusó a Movimiento Ciudadano y a su fundador Dante Delgado de "negociar en lo oscuro como traidor", "como negociaron la corrupción en Segalmex, para negociar en lo oscuro los votos, como cuando no llegó su legislador en la destrucción de la reforma al Poder Judicial.

"Dante Delgado va a pasar a la historia como el esquirol más grande y el traidor más grande de este país", expresó.

Alejandro Moreno aseveró que el Partido Revolucionario Institucional hará todo lo necesario para frenar este intento descarado del gobierno por destruir el régimen democrático, "por instaurar no sólo un partido hegemónico, sino un partido único, porque esta reforma electoral está hecha para que estos cínicos corruptos y narcopolíticos de Morena, se queden en el gobierno durante años".