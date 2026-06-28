Morena respalda denuncia contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, destacó que debe respaldarse a María Felicia Jiménez por su denuncia de violencia familiar en contra del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez.

“Reiterarle a todas las mujeres que hoy tenemos una presidenta, tenemos una primera Secretaría de las Mujeres. No están solas y la denuncia no solo es importante, sino que tiene sus efectos para que no haya impunidad y para que cualquier violentador, sea quien sea, tenga un castigo no solo público, social, como es en este caso, sino además un castigo ante la justicia”, destacó Hernández.

Dijo que se debe reconocer la valentía de la denunciante, quien dio a conocer un video en el que se aprecia al exfuncionario golpeándola en repetidas ocasiones.

“La valentía y la confianza de María Felicia Jiménez, que denunció esta violencia. La confianza en la presidenta, porque ella pide auxilio de la presidenta, a pesar de que su violentador fue un exfuncionario del Gobierno de México.