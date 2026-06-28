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Morena respalda denuncia contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

El pronunciamiento ocurre luego de que la víctima hiciera pública una grabación en la que se observa al exfuncionario federal golpeándola en repetidas ocasiones.

Por: Arturo Páramo

Citlalli Hernández nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.Daniel Augusto

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena,  Citlalli Hernández, destacó que debe respaldarse a María Felicia Jiménez por su denuncia de violencia familiar en contra del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez.

“Reiterarle a todas las mujeres que hoy tenemos una presidenta, tenemos una primera Secretaría de las Mujeres. No están solas y la denuncia no solo es importante, sino que tiene sus efectos para que no haya impunidad y para que cualquier violentador, sea quien sea, tenga un castigo no solo público, social, como es en este caso, sino además un castigo ante la justicia”, destacó Hernández.

Dijo que se debe reconocer la valentía de la denunciante, quien dio a conocer un video en el que se aprecia al exfuncionario golpeándola en repetidas ocasiones.

“La valentía y la confianza de María Felicia Jiménez, que denunció esta violencia. La confianza en la presidenta, porque ella pide auxilio de la presidenta, a pesar de que su violentador fue un exfuncionario del Gobierno de México.

“Y creo que vale la pena reflexionar cuántas mujeres, en otros momentos, en otros gobiernos, esposas o exesposas de otros funcionarios guardaron silencio porque sabían que había impunidad”, reiteró la morenista.

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