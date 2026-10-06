Morena aplica “operación cicatriz”, refuta acusaciones de Estados Unidos

Morena tiene en marcha una operación “cicatriz” para que cuadros políticos que no obtuvieron la coordinación de la defensa de la transformación en los 17 estados donde habrá elecciones, puedan ser coordinadores en municipios y diputaciones federales, afirmó la presidenta de ese partido, Ariadna Montiel.

“Esta es una tarea de la dirigencia que hemos estado atendiendo y escuchando a todos. El estatuto permite que la Comisión Nacional de Elecciones tome decisiones en medida de tener los elementos. ¿Cuáles son los elementos? La propia encuesta, no es una decisión si no la encuesta, ahí están los datos, ahí están los números.

“Me han venido a ver compañeros y compañeras que quieren platicarnos, que nos quieren exponer sus temas. Me parece muy adecuado que los compañeros siempre quieran plantearnos algo y nosotros ser receptivos. Dedicamos un tiempo al tema, pero esto es muy importante. Los compañeros y la militancia deben saber que nosotros estamos a la mano”, comentó Momntiel en rueda de prensa.

Aclaró que entre los casos que requirieron una atención especial en la definición de algunos de quienes quedaron de lado en el proceso de selección de los coordinadores estatales, estuvo el de Andrea Chávez, quien fue designada para encabezar al partido en Ciudad Juárez.

Acerca de los aspirantes a coordinar a Morena en municipios y diputaciones contra los que haya acusaciones de Estados Unidos de ligas con la delincuencia organizada, Montiel insistió en que los señalamientos de autoridades de ese país no definen los procesos del partido.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie. quien sea, sea un militante de base o sea alguien que tenga un cargo, una responsabilidad quien sea. No vamos a encubrir a nadie.

“Pero serán las autoridades mexicanas quienes realicen esas investigaciones. Nosotros no damos por cierto ni por no cierto los señalamientos de otro gobierno. Son eso, señalamientos de otro gobierno. Lo que cuenta aquí son las investigaciones que realicen las y las autoridades mexicanas y el poder judicial”, puntualizó la presidenta de Morena.

Insistió en que la dirigencia de Morena busca mantener la unidad interna, mantener la alianza con el Partido Verde, y no descartar la posibilidad de llegar a una alianza con el Partido del Trabajo rumbo a las elecciones de 2027.

Insistió en que si en Morena alguien busca una reelección en un cargo de elección, deberá inscribirse en los procesos de selección de los coordinadores en municipios y diputaciones, someterse a las encuestas y acatar los resultados.

Este miércoles, Morena celebra su 15 aniversario con una asamblea en el Auditorio Nacional, y el sábado tendrá una sesión de Consejo Nacional, en la Ciudad de México.