Modernización de los puertos, motor de desarrollo en México

La modernización del sistema portuario nacional es hoy uno de los pilares más importantes del desarrollo económico de México. Bajo la coordinación de la Secretaría de Marina (Semar), los proyectos de infraestructura y seguridad portuaria avanzan con el objetivo de fortalecer la competitividad de nuestro país en el escenario internacional.

En los últimos años, los puertos clave que están en proceso de modernización enfocada en aumentar la capacidad de carga y mejorar la conectividad logística, invirtiendo en infraestructura, terminales y accesos son Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Ensenada, Progreso, Coatzacoalcos y Salina Cruz.

El fortalecimiento de los puertos mexicanos permite posicionar al país como un punto logístico de alto impacto en América Latina. Excélsior

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) establecen que los puertos mexicanos producen casi 50% de las divisas totales que genera el conjunto de los puntos de ingreso a territorio nacional.

En el ejercicio fiscal 2024, las aduanas marítimas aportaron a las arcas nacionales la cifra histórica de 600 mil 780 millones de pesos, lo que representa 49.7% del total de la recaudación por operaciones de comercio exterior en México.

En este sentido, los puertos con mayor aportación económica son Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Altamira y Tuxpan.

La inversión en infraestructura portuaria, además de fortalecer el comercio exterior, también genera empleo, entre muchos beneficios más. Especial

Omar Anitua Valdovinos, presidente del Consejo de Administración de Grupo Duxon, conglomerado empresarial de servicios de seguridad privada especializada y desarrollo de infraestructura en el sector, destacó que el fortalecimiento de los puertos mexicanos permite posicionar al país como un punto logístico de alto impacto en América Latina.

Subrayó que puertos estratégicos como Coatzacoalcos, Dos Bocas, Progreso, Ensenada y Salina Cruz, están llamados a convertirse en motores de crecimiento económico, innovación logística y desarrollo industrial.

Ante el arranque de la primera ronda de revisión del T-MEC, Omar Anitua Valdovinos consideró desde la perspectiva empresarial que la inversión en infraestructura portuaria no sólo fortalece el comercio exterior, sino que también genera empleo, impulsa el desarrollo industrial y promueve el crecimiento de las economías regionales.

Cuando existe coordinación entre el sector público y la iniciativa privada, los proyectos de infraestructura logran un impacto real en el desarrollo del país. México tiene el potencial para convertirse en un referente marítimo regional si seguimos impulsando una visión de largo plazo”, manifestó.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Duxon agregó que México atraviesa un momento estratégico para fortalecer su presencia en el comercio internacional y consolidar su papel como plataforma logística en América Latina.

Señaló que la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y la relocalización de empresas están impulsando nuevas oportunidades para el país, cuya ubicación geográfica, con acceso al océano Pacífico, al golfo de México y al mercado norteamericano, lo posiciona como un punto clave para el desarrollo del comercio marítimo.

Éstos son los resultados de un sistema portuario robusto. Excélsior

En este contexto, puntualizó que México cuenta con condiciones únicas para proyectarse como una potencia marítima en la región.