La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) por medio de la implementación del Plan Marina, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENPRED), realizan un esfuerzo conjunto plasmado en el “Manual de Preparación ante Emergencias”, que ofrece recomendaciones prácticas para fortalecer la prevención, respuesta y recuperación.

Los desastres derivados de los efectos naturales o antropogénicos pueden ocurrir sin aviso Semar

En este manual se resalta la creación de la mochila de emergencia que es un recurso vital durante las primeras 72 horas. Debe contener todo lo necesario para sobrevivir si se tienen que evacuar áreas de inmediato o si los servicios básicos fallan. Cada integrante de la familia debe tener su propia mochila, adaptada a su edad, estado de salud y necesidades específicas.

Se indicó que la “Mochila de Emergencia” es kit que debe contar con artículos básicos que permitan estar preparados para responder ante una situación de riesgo o desastre natural. Foto: Especial

De igual forma, este manual resalta la importancia de tener un plan familiar, lo que puede marcar la diferencia entre el caos y la seguridad durante una emergencia. Toda la familia debe conocerlo, practicarlo y actualizarlo regularmente.

Los desastres derivados de los efectos naturales o antropogénicos pueden ocurrir sin aviso Semar

En este contexto, la preparación ante emergencias es esencial para proteger la vida, la integridad personal y la continuidad de actividades ante situaciones adversas. Los desastres derivados de los efectos naturales o antropogénicos pueden ocurrir sin aviso; por ello, la anticipación, organización y conocimiento son clave para reducir riesgos y daños.

Los desastres derivados de los efectos naturales o antropogénicos pueden ocurrir sin aviso Semar

El resultado de la coordinación interinstitucional para la creación del “Manual de Preparación ante Emergencias” destaca la importancia de que nuestro país esté preparado ante una alta exposición a fenómenos naturales y riesgos como sismos, ciclones tropicales, inundaciones, erupciones volcánicas o incluso pandemias, entre otros.

La mochila de vida debe personalizarse según cada integrante de la familia Canva

Toda la familia debe conocerlo, practicarlo y actualizarlo regularmente. Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México por medio del Plan Marina, en coordinación con el CENAPRED, suman esfuerzos para auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencias.

Una mochila de emergencia reúne agua, alimentos no perecederos, artículos de higiene, documentos y dispositivos básicos para enfrentar una contingencia. Excélsior

Se invita a la ciudadanía a consultar el Manual de Preparación ante Emergencias, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el cual ofrece recomendaciones prácticas para fortalecer la prevención, respuesta y recuperación; porque estar preparado implica saber qué hacer y con qué recursos contar cuando el tiempo es decisivo, promoviendo la autoprotección y la resiliencia individual, familiar y organizacional.