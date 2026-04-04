Autoridades intensifican labores para ingresar a zona de trabajadores atrapados

El Puesto de Mando Unificado reportó que continúan las maniobras técnicas en la mina Santa Fe, localizada en El Rosario, Sinaloa, con el propósito de generar condiciones seguras que permitan acceder al área donde permanecen tres trabajadores.

Las acciones se concentran en estabilizar el entorno afectado por el incidente registrado en la presa de jales, así como en disminuir la acumulación de agua y residuos mineros dentro de la galería.

De acuerdo con el informe oficial, estos trabajos son indispensables para reducir riesgos antes de que las brigadas puedan ingresar al punto de búsqueda.

Brigadas especializadas realizan la instalación de cableado eléctrico en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, para operar bombas que reduzcan agua y jales. Excélsior

Maniobras en la zona del tapón del crucero

En la zona conocida como tapón del crucero, el personal especializado mantiene la remoción de jales y el sellado mecánico del área.

La finalidad es consolidar el terreno y evitar desplazamientos adicionales de material.

De forma paralela se realizó el chifloneo en el techo, procedimiento que consiste en aplicar agua o aire a presión para desprender fragmentos de roca inestable y prevenir desprendimientos.

Instalación de soportes y refuerzo estructural

Una vez liberado el espacio, se efectuaron barrenos en la roca para instalar anclas de soporte.

Con ello se inició la construcción de un muro de concreto que reforzará la estructura interna.

Además, se tendieron aproximadamente tres kilómetros de cableado eléctrico para habilitar bombas que incrementen la capacidad de extracción de agua y jales.

Participación de autoridades y brigadas

En estas labores participan:

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Comisión Federal de Electricidad

Todo ello en coordinación con el Gobierno del estado de Sinaloa y brigadas provenientes de otras entidades y de empresas mineras.

Prioridad: garantizar condiciones seguras

El Puesto de Mando precisó que la prioridad operativa es garantizar estabilidad estructural antes de avanzar hacia el sitio donde se presume se encuentran los trabajadores.

Las acciones continúan de manera permanente bajo supervisión técnica especializada.

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