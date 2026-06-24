México proyecta incorporar 32 mil MW de capacidad eléctrica para 2030 con enfoque renovable

Como parte de la estrategia nacional del sector energético bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Energía presentó el Plan de Fortalecimiento y Expansión, cuyo eje central es la consolidación de la soberanía nacional a través de una transición energética sustentable.

Durante la conferencia mañanera, la titular de la dependencia, Luz Elena González, destacó que para el año 2030, el país proyecta incrementar su capacidad en más de 32 mil megawatts (MW) adicionales de generación eléctrica.

De este total, el 70 por ciento provendrá estrictamente de fuentes renovables. La funcionaria destacó que la diversificación de la matriz energética contempla el despliegue de tecnologías limpias clave como la fotovoltaica (solar), eólica (viento), termosolar, geotermia, bioenergía e hidrógeno, además de una inversión prioritaria en el mantenimiento mayor y renovación de infraestructura de las centrales hidroeléctricas activas en el territorio nacional.

Con este esquema de desarrollo, se busca garantizar que el Estado provea el 61 por ciento de la capacidad de generación eléctrica hacia el final del sexenio. Asimismo, la dependencia federal proyecta alcanzar la meta de generar al menos 38 por ciento de la electricidad del país mediante fuentes renovables para 2030, permitiendo cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones contaminantes y combate al cambio climático.

Luz Elena González enfatizó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumirá el liderazgo de esta transición, administrando tanto los proyectos renovables emergentes como la proveeduría de energía firme que garantice la estabilidad del sistema.

De acuerdo con las autoridades del sector, esta política no solo busca la suficiencia energética para los hogares y actividades comerciales del país, sino que consolida beneficios de carácter social, económico y ambiental con un estricto sentido de soberanía nacional.